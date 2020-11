Oroscopo 17 novembre 2020: giornata sottotono per i Cancro, Sagittario esuberanti

L’Oroscopo del 17 novembre esorta i nati sotto il segno del Cancro a riposarsi un po’ in quanto la forma fisica non è al top. I Sagittario e gli Scorpione, invece, avranno una giornata piena di energia

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. La giornata odierna comincerà un po’ a rilento. Non avete molta voglia di impelagarvi in discussioni complesse né, tanto meno, in progetti particolarmente impegnativi. Per tale ragione, rimandate le questioni legali o burocratiche a tempi più tranquilli.

Toro. Oggi vi sentite particolarmente inclini alla routine, tutto quello che non ne fa parte potrebbe turbarvi. Per questo motivo, se a lavoro nasceranno degli imprevisti, avrete una scarsa capacità ad adattarvi alle nuove situazioni. In amore, invece, siete alla ricerca di certezze. Non siate troppo esigenti verso il partner.

Gemelli. L’Oroscopo del 17 novembre vi esorta alla prudenza. Sia per quanto riguarda la sfera professionale sia quella personale è necessario agire con cautela. Non cimentatevi in progetti che non avete studiato accuratamente. Specie nel lavoro dovete essere più precisi.

Cancro. La giornata non comincerà esattamente al top della forma fisica. Cercate di non stancarvi troppo, specie se svolgete lavori manuali, che richiedono tutta la vostra forza fisica. In amore, invece, è opportuno rimandare le discussioni e i chiarimenti. Oggi non siete dell’umore adatto.

Leone. Coloro i quali hanno avuto discussioni di recente potranno porvi rimedio nella giornata odierna. Meglio non rimandare a domani tutto quello che potete risolvere entro oggi. Nel lavoro, invece, continuate a vivere un momento caratterizzato da qualche pressione di troppo, rilassatevi un po’ di più.

Vergine. Se state pensando ad un cambiamento importante per quanto riguarda il lavoro, allora dovete sbrigarvi. In questo periodo, infatti, sono favorite le novità. In amore, invece, c’è stata qualche tensione nel fine settimana. A partire da oggi, però, la situazione migliorerà. Non siate troppo pignoli.

Previsioni 17 novembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Oggi potreste concedervi qualche vizio di troppo. Cercate di non esagerare, specie con il mangiare e con il bere. Periodo un po’ complesso anche per quanto riguarda l’economia. Non fate troppe spese, in quanto presto potrebbero accadere cose impreviste per cui potrete avere bisogno di denaro.

Scorpione. L’Oroscopo del 17 novembre svela che si prospetta una giornata abbastanza produttiva. Siete pieni di energie, che potrete sfruttare soprattutto nella sfera lavorativa. In amore, invece, potrebbe manifestarsi una certa tendenza a cimentarsi in esperienze nuove. Attenti a non esagerare.

Sagittario. La settimana comincia in modo molto esuberante. Oggi avete la Luna nel segno e questo vi renderà particolarmente loquaci. Cercate, però, di non sfociare nell’invadenza. Allo stesso tempo, però, ci sarà una certa difficoltà nel tollerare i fallimenti e i rifiuti. Siate più flessibili nel lavoro.

Capricorno. Oggi son favorite le relazioni interpersonali. Anche in amore siete propensi al dialogo e alla risoluzione pacifica dei conflitti. Nel lavoro, invece, sarete abbastanza intraprendenti. Questo è un periodo alquanto fortunato anche dal punto di vista degli investimenti, approfittatene.

Acquario. Siate parsimoniosi e attenti alle spese di troppo. In amore c’è bisogno di un po’ di dialogo in più con il partner o si correrà il rischio di rendere insormontabili questioni futili. Nel lavoro, invece, dovete prestare attenzione alle prossime mosse. Agite con cautela senza smuovere troppo le acque.

Pesci. Oggi sarete particolarmente sensibili e, a tratti, malinconici. Potrebbero riaffiorare ricordi dell’infanzia o di momenti in cui siete stati spensierati. In questo momento, dunque, sarà abbastanza difficile prendere delle decisioni. Nel lavoro rimandate, se potete, gli incontri importanti.