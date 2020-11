Uomini e Donne spoiler oggi: Gianni controlla telefoni, Roberta vestita da sposa alla sfilata

Gli spoiler della puntata di oggi di Uomini e Donne, martedì 17 novembre 2020, rivelano che si parlerà ancora per un po’ di Aurora e Giancarlo. Gli animi continueranno ad essere parecchio agitati in quanto Gianni proprio non riuscirà a credere alla sincerità dei due protagonisti.

In seguito si passerà alla sfilata delle esponenti del parterre femminile. Le dame si cimenteranno in un defilè estremamente romantico e sensuale e, soprattutto Roberta lascerà tutti senza parole.

Il dibattito su Aurora e Giancarlo a Uomini e Donne

Sulla puntata di oggi di Uomini e Donne abbiamo spoiler davvero entusiasmanti. Nel dettaglio, si continuerà a parlare di Giancarlo e Aurora. I due protagonisti si sono confrontati nella puntata di ieri ed hanno esposto le loro idee. Il cavaliere è sembrato non essere preso dalla donna a tal punto da lasciare lo studio. Lei, invece, si è detta pronta a conoscere l’uomo lontano dai riflettori. Il continuo tira e molla tra i due, però, ha indispettito molti presenti.

Il più pungente è stato sicuramente Gianni Sperti, il quale proprio non riesce a nutrire simpatia per la Tropea. L’opinionista, infatti, ha reputato alquanto incongruente e controproducente il comportamento dei due protagonisti. Anche Maria De Filippi si è detta perplessa in più occasioni in quanto non è riuscita a comprendere la reale posizione dei due. Ad ogni modo, dopo un bel po’ di tira e molla, i due sono tornati ai loro posti con fare alquanto scostante.

Spoiler oggi: Roberta spiazza alla sfilata

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, dunque, secondo gli spoiler, vedremo che Gianni richiamerà nuovamente l’attenzione sui due protagonisti reputando il loro comportamento molto strano. A tal proposito, dunque, l’opinionista chiederà ad Aurora e Giancarlo di consegnargli i telefoni per poter controllare se si siano messi d’accordo oppure no. La dama e il cavaliere acconsentiranno alla richiesta del ballerino. Dopo aver controllato con attenzione, però, Gianni dirà di non essere riuscito a trovare nulla di compromettente.

Successivamente, si passerà alla sfilata delle donne. Il tema sarà “Un sogno d’amore”. Tra le varie protagoniste, quella che lascerà maggiormente colpiti tutti i presenti sarà Roberta Di Padua. La donna, infatti, deciderà di indossare un sensuale ed elegante abito da sposa. Gli uomini gradiranno moltissimo la sua performance, al punto che la dama si beccherà moltissimi 10. Tra di essi ci sarà anche il 10 di Michele. Sarà lei, dunque, la vincitrice?