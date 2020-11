Uomini e Donne Over, Anna Tedesco in lutto: “Mi manchi tantissimo…” (FOTO)

Grave lutto per Anna Tedesco

Per diversi anni ha fatto parte del Trono over di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Anna Tedesco che, nonostante non partecipa più al dating show di Maria De Filippi, la donna è ancora nel cuore di molti telespettatori. Ricordiamo che in trasmissione all’epoca la dama ha avuto numerosi battibecchi con lo storico opinionista Gianni Sperti. Nelle ultime ore la Tedesco ha subito una grave perdita: è morta la madre con la quale aveva un rapporto molto speciale.

Attraverso il suo account Instagram, la diretta interessata ha condiviso uno scatto commovente con la seguente didascalia: “Ho imparato molte cose da te mamma, ma non ho mai imparato a vivere senza di te. Ora ho bisogno di imparare a convivere con i tuoi ricordi”. Ma andiamo a vedere nello specifico cos’altro ha scritto Anna sul noto social network. (Continua dopo il post)

Il messaggio straziante dell’ex dama alla madre

La pubblicazione del post ha immediatamente attirato l’attenzione dei follower che non si sono risparmiati nel scriverle dei messaggi d’affetto. L’ex dama del parterre senior di Uomini e Donne purtroppo ha dovuto dire addio alla sua adorata madre.

Per questo motivo Anna Tedesco ha voluto scrivere un messaggio molto commovente sul suo canale IG: “Ora capisco perché mi dicevi sempre di essere una donna forte, perché immaginavi che avevo bisogno di quella forza per sopportare il peso della tua morte. Mi manchi tantissimo mamma”. In questi momenti così tragici ogni parola è superflua, tuttavia i seguaci le hanno fatto sentire la loro vicinanza, anche se virtuale.

Anna Tedesco ha perso la madre

Ma il messaggio d’addio di Anna Tedesco alla compianto madre non è finito qui. Infatti, l’ex dama del Trono over di Uomini e Donne ha scritto anche: “Cercare un senso a tutto questo sembra ormai impossibile”.

La donna, inoltre, rivolgendosi a colei che l’ha messa al mondo ha detto: “Io so che nel tuo stringermi la mano posso trovare tutte le risposte. E’ il tuo calore che ormai nutre il nostro legame e rafforza i nostri ricordi. Forza mamma”. Anche la redazione di Kontrokultura si unisce al dolore di Anna facendole le più sentite condoglianze.