Uomini e Donne, anticipazioni martedì 17 novembre: Gianni detective, Roberta sposa

Secondo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Continua la programmazione di Uomini e Donne, il seguitissimo dating show ideato e presentato da Maria De Filippi. Ricordiamo che il format di Canale 5 in onda alle 14.45 è giunta alla 25esima edizione. Inoltre, la padrona di casa ha adottato nuove regole per il di stanziamento dovuto al Coronavirus.

I numerosi telespettatori della rete ammiraglia Mediaset avranno modo, dopo la soap opera spagnola Una Vita Acacias 38 di vedere un altro appuntamento, il primo settimanale, dedicato anche stavolta al Trono classico e al parterre senior. Cosa accadrà nello studio 6 dell’Elios in Roma? Per tutti gli spoiler dettagliati concessi da Il Vicolo delle News vi consigliamo di leggere l’intero articolo.

Trono over: Giancarlo molla Aurora

Le anticipazioni della puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne, dicono anche che la conduttrice Maria De Filippi continuerà a parlare di Aurora che nell’appuntamento andato in onda ieri ha avuto un acceso scontro con l’imprenditore napoletano Armando Incarnato. In trasmissione di è tornati a parlare di Veronica Ursida che ormai non fa più parte del Trono over. Più tardi il cavaliere Giancarlo comunicherà bla sua decisione, bovvero se continuare la frequentazione con la dama oppure no.

E pensare che quest’ultima sembra essere veramente presa da lui, quasi innamorata. Lui invece, prima ha detto di essere preso mentalmente poi confesserà a tutti i presenti che non è assolutamente attratto ma non voleva essere crudo e dirglielo in faccia perchè non è galante. A quel punto prenderà ancora una volta la parola lbo storico opinionista Gianni Sperti che non gli crederà affatto.

Gianni chiede i telefoni, ritorna la sfilata

Gli spoiler della puntata odierna di Uomini e Donne, in onda alle 14.45 su Canale 5, rivelano che Gianni Sperti orfano della collega Tina Cipollari che è ancora in collegamento da casa sua, chiederà i loro cellulari. Il motivo? Perchè l’opinionista è convinto che Aurora e Giancarlo siano d’accordo per uscirne puliti da questa situazione che si è venuta a creare nel dating show di Maria De Filippi.

Dopo averli controllati, l’ex marito di Paola Barale non troverà nulla. Naturalmente la dama si scaglierà contro di lui. Si concluderà con la sfilata dal tema “Un sogno d’amore”. Stando alle anticipazioni fornite da Il Vicolo delle News, rivelano che Roberta Di Padua si presenterà vestita da sposa che prenderà pure tanti 10 anche da Michele. Non verrà detta la vincitrice.