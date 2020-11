GF Vip, Patrizia De Blanck si scaglia contro Giulia Salemi: “Stammi lontana, non ti parlerò mai più” (VIDEO)

Patrizia De Blanck dopo due mesi finisce in nomination

In due mesi di programmazione del Grande Fratello Vip 5 Patrizia De Blanck non era mai finita in nomination. Nella puntata di lunedì la Contessa ha ottenuto più voti, quindi è al televoto insieme a Francesco Oppini.

La nobildonna in puntata è sembrata abbastanza tranquilla, ma appena il conduttore Alfonso Signorini ha salutato gli inquilini della casa più spiata d’Italia è scoppiata scagliandosi contro una concorrente in particolare. Andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto.

La Contessa non prende bene la nomination

Patrizia De Blanck, dopo aver avuto un’accesa discussione con Tommaso Zorzi, è venuta a conoscenza di aver ricevuto una nomination anche da Giulia Salemi e si è scagliata contro l’ex fidanzata di Francesco Monte.

“Quella mi ha nominata? Ma come si è permessa che è appena arrivata? Questa cosa non va assolutamente bene. Non la voglio vicino a me quella. Arriva l’ultima scema scompiglia il gioco. Poi mettendo me al televoto con Francesco ha penalizzato lui. La prima che arriva dopo due mesi che io sto qui e mi nomina? No, stai proprio lontana da me. Non ti voglio manco vedere”, ha tuonato la nobildonna romana contro l’influencer. (Continua dopo il video)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da tuttosulgossipetelevione (@tuttosulgossip_etelevisione)

Lo sfogo di Patrizia De Blanck contro Giulia Salemi

Ma lo sfogo di Patrizia De Blanck contro Giulia Salemi non è finito qui. La Contessa non di capacita perché dopo due mesi che lei è lì dentro, se la nominano gli altri con cui è stata va bene, ma lei no.

“Allontanati da me, tu per me sei cancellata per sempre. Non voglio sapere manco come ti chiami, non voglio sapere chi sei. Non me ne frega niente, puoi dire quello che ti pare. Cancella il mio nome dalle vostre cose, perché io non ti parlerò mai più. Depennata definitivamente, dopo due mesi questa è arrivata da dieci giorni e mi nomina”, ha tuonato la concorrente del Grande Fratello Vip 5 che la settimana scorsa ha compiuto 80 anni. La reazione della donna non è per nulla piaciuta al popolo del web che di certo la voterà per farla uscire.