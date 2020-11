Mario Balotelli sbotta in difesa del fratello: “Enock è intoccabile. Gioco finito” (FOTO)

Mario Balotelli dice che Enock è intoccabile

Dopo quanto accaduto lunedì notte all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 le sorelle di Enock Barwuah si sono scagliate contro Selvaggia Roma. A distanza di qualche giorno è stato il turno di Mario Balotelli. Tutto è partito dal presunto bacio che l’ex di Lenticchio si sarebbe scambiata con lo sportivo.

A quel punto è intervenuto il calciatore sul suo profilo su Twitter per dire la sua. In pratica, Mario ha detto che suo fratello è intoccabile e che chi sparla dovrà prendersi le proprie responsabilità fuori reality show di Canale 5. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa ha scritto sul noto social network.

Lo sfogo di Mario Balotelli su Twitter

Attraverso il suo account Twitter, Mario Balotelli ha sbottato così: “Quando decidi di camminare nelle tenebre dimenticati la luce. Gioco finito. Enock è intoccabile ripeto, lui è INTOCCABILE. La vita non è al Grande Fratello Vip quando si sparla a caso poi si prendono le proprie responsabilità MA FUORI DALLA CASA!

In bocca al lupo a tutti”.

Un messaggio che non è piaciuto per nulla al popolo del web che non ha perso tempo a scagliarsi contro il noto calciatore. Anzi, secondo gli internauti lo sportivo dovrebbe ringraziare Selvaggia Roma che solo grazie al suo ingresso a fatto parlare Enock Barwuah. Prima che arrivasse l’influencer se non fosse stato per le sorprese ricevute da Mario, il pubblico nemmeno avrebbe mai conosciuto la voce del gieffino. (Continua dopo il post)

Le sorelle di Enock Barwuah contro Selvaggia Roma

Prima dello sfogo al vetriolo di Mario Balotelli su Twitter, erano state le due sorelle a scagliarsi contro Selvaggia Roma. Infatti, in difesa di Enock Barwuah, hanno condiviso delle Stories molto forti su Instagram.

“Vedo che qualcuno ha proprio voglia di essere sbranata. Stai proprio giocando con il fuoco. Sono molto tranquilla come persona, mi faccio i cavoli miei e vivo nel mio mondo. Però se tocchi i miei fratelli tocchi me. Hai cliccato il bottone sbagliato stavolta. Se pensi di essere il fuoco allora adesso io ti spengo. Voliamo basse. Hai sbagliato famiglia stavolta. Quando uscirai dove vuoi, quando vuoi. Sono pronta”, hanno fatto sapere le ragazze. Ecco il post in questione: