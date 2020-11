GF Vip, Alfonso Signorini mortifica il padre di Massimiliano in diretta, il web esplode: “Prima lo invita e poi lo sme…” (VIDEO)

Durante la messa in onda di ieri del GF Vip, lunedì 16 novembre, è entrato nella casa il padre di Massimiliano Morra per prendere le difese di suo figlio, ma Alfonso Signorini non ha gradito alcune sue espressioni. Nello specifico, l’uomo ha attaccato Tommaso Zorzi per essersi preso gioco del coinquilino.

L’influencer si è difeso ma, ad un certo punto, l’ospite lo ha accusato addirittura di aver praticato bullismo ai danni dell’attore. Dinanzi tali parole, però, Zorzi è esploso ed ha trovato manforte anche nel conduttore.

Il padre di Massimiliano contro Tommaso Zorzi

Il padre di Massimiliano Morra ha avuto uno screzio con Alfonso Signorini durante la puntata di ieri del GF Vip. Il signore ha fatto una sorpresa a suo figlio ma, dopo l’incontro, ha chiesto di poter parlare con Tommaso Zorzi. A quel punto, ha attaccato il ragazzo dicendo che non si sarebbe mai aspettato da lui che prendesse in giro il figlio. Dato che Tommaso ha dichiarato di essere stato vittima di bullismo in passato, l’ospite ha dichiarato che si sarebbe aspettato un maggiore tatto da parte sua.

L’episodio a cui il protagonista ha fatto riferimento risale a qualche giorno fa, quando i concorrenti hanno fatto dell’ironia sull’aspetto fisico di Morra e sul suo modo di vestire. Ad ogni modo, durante il confronto, l’uomo in questione ha insinuato, addirittura, che fosse stato praticato bullismo. Tommaso, allora, ha sbottato ed ha invitato l’ospite a non permettersi mai più di rivolgersi a lui in questo modo. (Clicca qui per il video)

Lo sfogo di Alfonso Signorini

A difendere il giovane, poi, è intervenuto anche Alfonso Signorini, il quale ha mortificato sia Massimiliano che suo padre. Nello specifico, ha detto che è davvero ridicolo che un uomo di 35 anni debba farsi difendere prima dalla fidanzata, poi dalla madre e poi dal padre. Morra, infatti, avrebbe dovuto prendere più posizioni sin dal principio. Inoltre, riempirsi la bocca di parole quali bullismo è davvero assurdo in un contesto ilare quale quello del GF Vip. Per tale ragione, sarebbe opportuno non usare termini impropri.

Dopo lo sfogo del conduttore, sul web è scoppiato il caos. In molti hanno notato le pungenti parole di Signorini. In molti hanno precisato che il presentatore sia stato un po’ incoerente. Nello specifico, ha prima invitato il padre di Morra ad entrare in casa e poi si è scagliato contro di lui facendogli fare una pessima figura.