Uomini e Donne, Nicola ha il Covid: “Non sto bene, la situazione è critica” (FOTO)

Da poche ore è trapelata la notizia che un cavaliere di Uomini e Donne ha il Covid, stiamo parlando di Nicola Mazzitelli. Molti fan hanno notato la sua assenza dai social e si sono subito preoccupati. Dopo un po’ di tempo, dunque, è arrivata la risposta da parte del diretto interessato.

Il giovane ha confessato di aver contratto il Coronavirus un po’ di giorni fa. Purtroppo, le sue condizioni non sembrano essere delle migliori. Il protagonista, infatti, ci ha tenuto a dire che lascerà i social per un po’ di tempo per pensare di più alla sua salute.

Nicola annuncia di avere il Covid

Il Covid ha raggiunto anche Uomini e Donne, il primo protagonista del parterre colpito è Nicola M. Quest’ultimo ha pubblicato delle Instagram Stories in cui ha ragguagliato i suoi fan in merito alle sue condizioni di salute. Nello specifico, ha detto che il motivo della sua assenza degli ultimi giorni risiede nel fatto che è positivo al Coronavirus. Il giovane ha spiegato di aver scoperto la sua positività circa 11 giorni fa. Con il passare dei giorni, le sue condizioni si sono aggravate.

Mazzitelli, infatti, ha detto che in questi giorni avrebbe dovuto fare un tampone di riscontro, ma ha deciso di evitare in quanto non si sente affatto bene. Nicola ha ribadito che la situazione è abbastanza critica, pertanto, non ha molta voglia di intrattenersi sui social. D’ora in avanti si concentrerà un po’ di più sulla sua salute e meno sulle dinamiche che riguardano il programma. (Continua dopo la foto)

Che ne sarà di Uomini e Donne?

I fan, naturalmente, gli hanno mandato moltissimi messaggi di appoggio e comprensione e lui ci ha tenuto a ringraziare tutti calorosamente. Ad ogni modo, ciò che ci si chiede adesso è: cosa accadrà a Uomini e Donne dato che Nicola ha contratto il Covid? Al momento, la produzione non si è esposta sulla vicenda, pertanto, non è chiaro se qualcuno di molto vicino a lui debba fare la quarantena cautelativa per scongiurare ogni tipo di pericolo.

Ad ogni modo, stando alle anticipazioni del fine settimana appena trascorso, pare che tutto si sia svolto regolarmente. Dagli spoiler, infatti, non è trapelato alcun messaggio informativo da parte della conduttrice in merito alla situazione. Adesso non ci resta che attendere per capire come si evolverà la situazione.