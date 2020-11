Lite a Pomeriggio 5, Patrizia Groppelli umilia Maria Monsé: “Oca giuliva” (VIDEO)

Scontro tra Patrizia Groppelli e Maria Monsé

Nel primo appuntamento settimanale di Pomeriggio Cinque la padrona di casa Barbara D’Urso ha voluto parlare del difficile rapporto genitori e figli. Nella seconda parte del rotocalco, in studio erano presenti Maria Monsé e Patrizia Groppelli. E proprio loro hanno scatenato un’accesa discussione che ha lasciato i presenti e il pubblico da casa senza parole. Cos’è accaduto?

In pratica, la giornalista ha criticato il look dell’ex ragazza di Non è la Rai: “Ti vesti come una soubrette di quart’ordine…”. Ovviamente la diretta interessata non è rimasta a guardare e con estrema schiettezza, ha detto: “Non devi essere tu a giudicare come mi vesto…”. Ma la replica della soubrette non è piaciuta alla Groppelli che ha sbottato così: “Lo sai che ci sono principesse anche di seconda e terza categoria?”. Subito dopo Patrizia ha continuato in questo modo: “Ti ricordo che sono 5 anni che non sono principessa…Sai qual è il tuo problema? Tu sei un’oca giuliva…Lo sei sempre stata…”.

Barbara D’Urso fa una battuta a Pomeriggio Cinque

A Pomeriggio Cinque la tensione si taglia a con un coltello. Per questo motivo Barbara D’Urso per stemperare l’atmosfera ha fatto questa battuta: “A me le oche giulive piacciono…Mi divertono…Quelle rare volte che vado al parco ci sono le oche…E io le amo…Veramente…”.

Subito dopo la padrona di casa ha rivelato un simpatico retroscena sulle sue nozze con Berardi, padre dei suoi due figli: “Pensate che abbiamo vissuto per un periodo in una foresta…E avevamo due oche…Una si chiamava Barbara e l’altra Mauro…”. La battuta della professionista napoletana ha fatto sorridere tutti i presenti. (Continua dopo il video)

Patrizia Groppelli contro Guenda Goria

Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque ha chiesto alla sua ospite Guenda Goria se sarebbe stata felice di vedere suo padre e Maria Monsè come una coppia. Ricordiamo che i diretti interessati hanno rivelato che in passato hanno avuto un flirt.

A quel punto l’ex gieffina ha detto che la soubrette è una donna elegante e molto simpatica. Le dichiarazioni della figlia di Maria Teresa Ruta non sono piaciute a Patrizia Groppelli, la quale ha sbottato così: “Sono perplessa da questo tuo buonismo…Avere come matrigna la Monsè è impegnativo…Guarda com’è vestita…”.