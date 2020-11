GF Vip: Giulio Pretelli, fratello di Pierpaolo, asfalta Selvaggia Roma: “Cioè ma, qua le cavolate…”

Giulio Pretelli interviene sulla vicenda Pierpaolo e Selvaggia

Da quando Pierpaolo Pretelli è un concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, il fratello Giulio sta presenziando molto nei programmi di Barbara D’Urso. E proprio il ragazzo nelle ultime ore ha condiviso sul suo profilo Instagram alcuni messaggi vocali che si sarebbe inviato con Selvaggia Roma.

Ricordiamo che quest’ultima a poche ore dal suo ingresso nella casa più spiata d’Italia ha sostenuto di aver avuto un flirt con l’ex Velino di Striscia la Notizia. Andiamo a vedere nello specifico cosa ha scritto il giovane sui social network.

Il fratello di Pierpaolo smaschera Selvaggia Roma

Sono trascorsi pochissimi giorni dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 5 e già Selvaggia Roma ha scatenato il caos. Infatti, l’ex fidanzata di Lenticchio ha detto di aver avuto un flirt con Pierpaolo Pretelli, ma anche con Enock Barwuah. Addirittura col fratello di Mario Balotelli è avvenuto mentre lui era già fidanzato con l’attuale compagna.

L’ex Velino di Striscia la Notizia ha immediatamente smentito quanto detto dalla new entry negando di aver mai avuto una breve storia con te. A dare una mano d’aiuto al gieffino è intervenuto anche il fratello minore Giulio, che su Instagram ha postato uno scambio di messaggi avuto con la Roma prima del suo ingresso nel programma di Alfonso Signorini.

Giulio Pretelli pubblica dei messaggi vocali della gieffina

Attraverso il suo profilo Instagram, Giulio Pretelli riferendosi a Selvaggia Roma, ha scritto: “Comunque a prescindere da questo cosa vai a dire in giro? Dici che io ti ho indotto a pensare che io e Pierpaolo abbiamo avuto una storia o una frequentazione. Cioè ma, qua le cavolate…”. Tali parole sarebbero uscire dalla bocca dell’ex fidanzata di Francesco Chiofalo.

Lo stesso opinionista di Barbara D’Urso ha scritto che l’influencer avrebbe già menzionato il presunto flirt con l’ex Velino di Striscia la Notizia salvo poi rimangiarsi tutto. Al Grande Fratello Vip lo avrà fatto per far ingelosire la soubrette calabrese Elisabetta Gregoraci? È evidente che tra le due donne non c’è simpatia e l’ex moglie di Flavio Briatore ha promesso che ricorrerà alle vie legali per i messaggi diffamatori della Roma nei suoi confronti.