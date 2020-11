Il Paradiso delle signore anticipazioni 19 novembre: Adelaide scopre chi è il padre di Federico

Nella puntata del 19 novembre del Paradiso delle signore vedremo che Adelaide scoprirà la verità sulla paternità di Federico. Al grande magazzino, intanto, si terrà un evento in onore di Sante Gaiardoni.

A tale evento parteciperà anche la ciclista russa Galina Yermolayeva, la quale genererà subito tanto sgomento tra le Veneri. Roberta, dal canto suo, sarà sempre più in difficoltà in quanto non saprà se accettare la proposta della professoressa e andare a Bergamo oppure no.

Grande evento al Paradiso delle signore

Le anticipazioni del Paradiso delle signore della puntata di giovedì 19 novembre rivelano che allo shopping center ci sarà grande fermento. Tutti saranno molto emozionati per l’evento in onore di Sante Gaiardoni. Le Veneri, dal canto loro, rimarranno molto colpite dalla ciclista Galina. Quest’ultima svolge la professione di ciclista ma, in realtà, è laureata in ingegneria. Il suo trascorso incuriosirà moltissimo Roberta, la quale troverà grande spunto per riflettere sulla sua vita professionale.

La ragazza sarà sempre più combattuta in quanto non sa se accettare l’offerta che le ha fatto la professoressa Barone, e quindi andare a Bologna, oppure se restare e continuare la sua vita a Milano. Gabriella, invece, sarà sempre più impegnata nel suo lavoro. La fanciulla, infatti, ha preso alla lettera la proposta di Agnese di restare in casa per concentrarsi di più sui bozzetti per la nuova collezione natalizia.

Anticipazioni 19 novembre: Adelaide scopre la verità

Su di un altro versante, nella puntata del 19 novembre del Paradiso delle signore, vedremo che Beatrice sarà sempre più in difficoltà. Dopo la morte di suo marito, infatti, la donna si troverà a dover affrontare gravi disastri economici. La protagonista, infatti, arriverà a paventare l’ipotesi di vendere la casa. Al contempo, però, la dama si metterà alla ricerca di un nuovo impiego. Vittorio scoprirà da Pietro che la cognata è passata per il Paradiso senza dirgli nulla.

A Villa Guarnieri, invece, Adelaide scoprirà finalmente il segreto che nasconde Umberto. La contessa riuscirà ad incontrare il medico che ha tenuto in cura il giovane Cattaneo. Una volta venuta in possesso della cartella clinica di Federico, Adelaide apprenderà che il padre del giovane non è Luciano, come tutti credono, bensì Umberto Guarnieri. La dama, quindi, avrà conferma di quelli che erano i suoi sospetti da giorni. Non ci resta che attendere per vedere come reagirà.