Mattino 5, notizia bomba su Enock, D’Anelli: “Ha tradito la fidanzata anche a febbraio, ho le prove” (VIDEO)

Nella puntata odierna di Mattino 5, Biagio D’Anelli ha sganciato una notizia bomba su Enock. L’opinionista ha svelato nel salotto di Federica Panicucci di aver ricevuta la segnalazione di una donna, la quale ha detto di essere stata con il fratello di Balotelli tra gennaio e febbraio.

Il protagonista ha ammesso di essere venuto in possesso di alcune prove che testimonierebbero la presunta infedeltà di Enock. I presenti in studio, naturalmente sono rimasti senza parole, ma vediamo tutto nel dettaglio.

La bomba di Biagio D’Anelli su Enock a Mattino 5

Tra i personaggi del GF Vip più discussi in questo periodo c’è il fratello di Mario Balotelli. Il giovane è finito al centro di un polverone mediatico in seguito all’ingresso in casa di Selvaggia. Quest’ultima ha svelato di aver avuto un flirt in discoteca con lui quest’estate. In tale periodo, però, il concorrente era già fidanzato, pertanto, ha sempre smentito categoricamente le insinuazioni della Roma. Ad ogni modo, nella puntata di oggi di Mattino 5, Biagio D’Anelli ha fatto una confessione su Enock davvero molto interessante.

L’opinionista ha detto di essere stato contattato da una ragazza di Bergamo, di cui non ha voluto rivelare il nome per il momento. La donna in questione ha dichiarato di aver avuto una piccola storia con il giovane, tra gennaio e febbraio di quest’anno. La liaison, poi, sarebbe terminata bruscamente in quanto la protagonista ha scoperto che Enock fosse fidanzato.

Esistono prove del presunto tradimento

D’Anelli ha detto di avere anche delle prove che certificherebbero la veridicità delle parole di questa donna misteriosa. Federica Panicucci, infatti, gli ha chiesto se ha visto chat e messaggi compromettenti e l’ospite ha annuito. Al momento, però, Biagio ha detto di essere in attesa di ulteriori prove in modo da rendere ufficiale la notizia. Nello studio di Mattino 5, poi, alcuni ospiti hanno anche asserito che Enock abbia dichiarato in passato di essere un traditore seriale.

Alla luce di queste nuove rivelazioni, dunque, la posizione del giovane si sta compromettendo sempre di più. Sono sempre in numero maggiore le persone che non credono alle sue dichiarazioni, reputandole come un’arrampicata sugli specchi. Per il momento, la sua fidanzata, che pare non abbia creduto alla versione di Selvaggia, non si è espressa su questo secondo ipotetico tradimento. Non ci resta che attendere per vedere come si evolverà la vicenda.