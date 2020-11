Rosa Perrotta si sfoga sui social: ‘Ho affrontato il periodo più brutto della mia vita’

Evidentemente molto dimagrita e lontana dal suo compagno e da suo figlio, l’ex tronista ha confessato che cosa le è successo nell’ultimo periodo.

Rosa Perrotta dimagrita e lontana dalla sua famiglia

In molti seguono Rosa Perrotta da quando è stata una tronista di Uomini e Donne. Il suo percorso è stato molto criticato ma alla fine ha scelto Pietro Tartaglione. Lui le ha chiesto di sposarlo quando lei ha partecipato a L’Isola dei Famosi e poco dopo è rimasta incinta. Adesso hanno un bellissimo bambino che si chiama Domenico e che tutti chiamano Dodo.

Tuttavia, negli ultimi tempi chi la segue con affetto sui social ha notato che Rosa è dimagrita tantissimo in pochissimo tempo. Non solo, ma ha trascorso alcune settimane lontana da Pietro e da Dodo. Le persone l’hanno criticata molto per questo, mentre chi le vuole bene ha provato molta preoccupazione per lei. Rosa ha deciso di spiegare che cosa è successo.

Rosa si sfoga sui social: ‘Ho affrontato il periodo più brutto della mia vita’

Rosa ha deciso di fare una serie di Instagram Stories per spiegare che cosa le è successo nell’ultimo periodo. L’ex tronista ha fatto una premessa: lei vorrebbe mostrare sempre le cose belle della sua vita sui social per regalare un sorriso a chi la segue e non ama la spettacolarizzazione del dolore. Quindi, quando ha dei momenti no o succedono cose brutte non vuole parlarne pubblicamente.

Questa volta ha deciso di fare un’eccezione: ha affrontato il periodo più brutto della sua vita e sotto ai post che continuava a pubblicare ha visto tanta cattiveria. Molti le hanno scritto che è troppo magra, che è anoressica, che ha perso la sua sensualità. Ebbene, Rosa ha avuto una persona che ama tanto che è stata molto male e lei ha dovuto, insieme alla sua famiglia, prendersene cura in questa situazione di emergenza sanitaria. Per questo il suo stato psicofisico ne ha risentito parecchio.

Adesso la situazione è risolta, la persona in questione sta bene, ma Rosa è ancora molto provata. Questo periodo ha creato delle difficoltà di coppia anche se adesso le cose vanno meglio. L’ex tronista ha espresso tutta la sua vicinanza alle persone che si trovano nella stessa situazione che lei ha dovuto affrontare e ha invitato le persone ad essere gentili sempre, a non giudicare dalle apparenze ma chiedere che cosa c’è che non va. Siete d’accordo con lei?