Oroscopo 18 novembre 2020: momento brillante per Vergine, novità per Sagittario

L’Oroscopo del 18 novembre vede i nati sotto il segno della Vergine affrontare un periodo molto esuberante dal punto di vista professionale. I Sagittario, invece, devono prepararsi a chiarimenti e novità

Previsioni 18 novembre da Ariete a Vergine

Ariete. La giornata non comincerà esattamente nel migliore dei modi. Potrebbero sorgere delle discussioni in amore e anche nel lavoro. Cercate di mantenere la calma e di non dire cose di cui potreste pentirvi. Specie coloro i quali stanno vivendo situazioni lavorative un po’ precarie dovrebbero prestare attenzione.

Toro. Se avete rimandato un problema, oggi sarà il momento giusto per affrontarlo. Siete risoluti e istintivi, ma non irrazionali. Anche in amore saprete giocare bene le vostre carte, specie se vi state cimentando in una nuova conoscenza. Periodo propizio anche per dare luogo a nuovi progetti.

Gemelli. L’Oroscopo del 18 novembre vi anticipa che sta per cominciare un periodo molto roseo per quanto riguarda i sentimenti. Se siete single avrete ottime opportunità di fare colpo. Le coppie consolidate, invece, dovranno provare a superare l’ostacolo della monotonia per donare nuovo slancio al rapporto.

Cancro. I nati sotto questo segno possono prepararsi ad intraprendere un nuovo percorso lavorativo. A partire dai prossimi mesi, infatti, potreste concretizzare un vostro grande sogno. Cercate di essere fiduciosi e di non commettere passi falsi. In amore è opportuno risolvere delle divergenze.

Leone. Non è un periodo molto favorevole per chi è alla ricerca dell’amore. Farete molta difficoltà a trovare la cosiddetta anima gemella, forse perché non siete abbastanza predisposti in questo periodo. Nel lavoro ci sono buone opportunità di emergere e di raccogliere i frutti del vostro lavoro.

Vergine. Situazione astrale estremamente positiva per i nati sotto questo segno. Oggi avete il coltello dalla parte del manico in amore, ma dovrete essere bravi ad usarlo. Nel lavoro, invece, siete brillanti ed esuberanti, tutte qualità che vi aiuteranno ad emergere in tutto ciò che farete.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. In questi giorni ci sarà un certo riavvicinamento con il partner. Ad ogni modo, le relazioni più complesse necessitano di qualche modifica. Provare ad aggirare il problema non è certo un modo per risolverlo. Nel lavoro dovete essere più sicuri di voi e non vi dovete lasciar intimorire dai piccoli fallimenti.

Scorpione. Cercate di stare lontano dalle persone problematiche. Oggi avrete una certa capacità di assorbire gli stati d’animo altrui, pertanto, se non volete incupirvi, evitate i malinconici. Nel lavoro, invece, dovete essere pazienti e rispettare alcuni tempi tecnici senza fare pressioni.

Sagittario. L’Oroscopo del 18 novembre esorta i nati sotto questo segno a cercare chiarimenti in amore. Se avete discusso è il caso di rimediare prima dell’inizio del fine settimana. Nel lavoro, invece, sono in arrivo dei cambiamenti. Non rischiate di farvi trovare impreparati.

Capricorno. Oggi farete una certa difficoltà ad esternare le vostre emozioni. La Luna nel segno vi renderà un po’ rigidi anche nel relazionarvi in ambito lavorativo. Se vi state cimentando in una nuova professione, andate con cautela ed evitate di esporvi troppo su questioni che non vi riguardano.

Acquario. Se siete alla ricerca di un cambiamento nel lavoro, dovete essere pazienti e non compiere scelte affrettate. In amore siete un po’ impulsivi e tendete a riversare sul partner le vostre tensioni. Non tirate troppo la corda e cercate di tenere distinte l’area professionale da quella personale.

Pesci. I nati sotto questo segno hanno il via libera per cimentarsi in nuovi progetti. In amore bisogna fare un po’ di chiarezza. Troppo spesso vi cimentate in situazioni senza valutare attentamente i pro e i contro. Questo può andar bene se siete giovani e spensierati. Per quelli un po’ più in là con l’età, invece, sarebbe opportuno essere un po’ più razionali.