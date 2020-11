GF Vip 5, incidente e brutta caduta per Selvaggia Roma (VIDEO)

Selvaggia Roma sta creando tante dinamiche al Grande Fratello Vip 5

Venerdì scorso gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip 5 hanno accolto una nuova concorrente: Selvaggia Roma. Quest’ultima in pochissime ore ha scatenato il caos. In primis si è scagliata con Elisabetta Gregoraci, poi ha rivelato a tutti di aver avuto dei flirt con tanto di baci con Pierpaolo Pretelli ed Enock Barwuah.

Ovviamente entrambi hanno negato il tutto, ma l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo ha detto di avere le prove nel suo telefonino. Secondo le sue dichiarazioni, infatti, lei e il fratello di Mario Balotelli si sarebbero scambisti un bacio in discoteca quando lui era già fidanzato con l’attuale compagna Giorgia. Inoltre, a Mattino 5 Dainelli ha dato un nuovo scoop, ovvero una ragazza dice di essere stata insieme allo sportivo. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto di recente all’ex di Lenticchio.

L’ex di Francesco Chiofalo si sta godendo a pieno questa esperienza

A quanto pare gli autori del Grande Fratello Vip 5 cercavano questo da Selvaggia Roma. Infatti, l’ex partecipante di Temptation Island in pochissimo tempo ha già creato numero dinamiche gettando scompiglio tra gli inquilini della casa più spiata d’Italia.

La nota influencer sembra dunque essere pienamente entrata nella logica del reality show di Canale 5. Infatti, incurante del giudizio del pubblico, la donna si sta godendo appieno questa nuova esperienza in televisione, tuttavia in meno di una settimana ha già commesso pure qualche piccola gaffe. Di cosa si tratta?

Le cadute di Selvaggia Roma al GF Vip 5

Ovviamente non si tratta di nulla di preoccupante. In pratica, qualche ora fa Selvaggia Roma è già caduta diverse volte all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Tale circostanze hanno fatto di che i video sono diventati immediatamente virale sul web e sui social network, scatenando l’iralità da parte degli utenti.

Inoltre, ricordiamo che lunedì sera gli opinionisti Pupo ed Antonella Elia hanno scelto Pierpaolo Pretelli e l’influencer per farli vivere qualche tempo in Cucurio. Si riaccenderà la passione tra i due? In attesa di saperlo, ecco due divertenti filmati che testimoniano le figuracce dell’ex concorrente di Temptation Island:

SELVAGGIA ROMA È CADUTA DAL LETTO IO NON CE LA POSSO FARE⚰️⚰️ #gfvip pic.twitter.com/IW4otblcPn — sミ☆ (@sdcsroberts) November 16, 2020

La caduta della gieffina mentre entra dentro la lavatrice gigante: