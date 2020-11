GF Vip, Selvaggia svela a Pierpaolo traumi subiti: “Mio padre era ingestibile, ho visto una scena orribile” (VIDEO)

Come tutti i telespettatori avranno avuto modo di vedere, Selvaggia Roma e Pierpaolo Pretelli sono finiti da soli nel Cucurio del GF Vip. Ieri, dunque, hanno trascorso la loro prima notte insieme ed entrambi si sono lasciati molto andare.

L’influencer ha approfittato del momento di intimità per confidare al suo amico alcuni traumi subiti in passato a causa del difficile rapporto avuto con suo padre. La ragazza è arrivata a confessare di aver assistito a scene orribili, che preferirebbe dimenticare.

Selvaggia si apre con Pierpaolo al GF Vip

Dopo aver cenato da soli nel Cucurio del GF Vip, Selvaggia e Pierpaolo si sono messi a letto e si sono lasciati andare a delle confessioni. La più loquace è stata sicuramente lei, la quale ha cominciato a ripercorrere alcune dolorose tappe del suo passato. La protagonista ha detto di aver avuto un’infanzia e un’adolescenza molto complesse a causa dei suoi genitori. Specie suo padre è stato definito da lei come una persona ingestibile, ragion per cui sua madre interruppe la relazione.

La separazione, però, non è stata alquanto pacifica. Selvaggia, infatti, ha detto di aver assistito a scene orribili. Quella che le è rimasta maggiormente impressa è avvenuta la sera prima del matrimonio tra l’uomo e la nuova compagna. Il padre obbligò la Roma a partecipare alle nozze, cosa che né lei né sua madre approvavano. Ad ogni modo, la sera prima del lieto evento, i due genitori ebbero una discussione fortissima, durante la quale sono accadute cose orribili. (Clicca qui per il video)

La proposta indecente della Roma

Pierpaolo è rimasto spiazzato dinanzi le dichiarazioni fatte da Selvaggia al GF Vip. Il ragazzo, infatti, ha giudicato la sua storia davvero molto triste. La concorrente, però, ci ha tenuto a chiarire di essere molto grata a sua mamma in quanto non le ha mai fatto mancare nulla ed ha ricoperto il ruolo di entrambi i genitori. Tuttavia, è innegabile ammettere che l’assenza di una figura paterna abbia compromesso il percorso di crescita della giovane.

Successivamente, dopo essersi lasciata andare a tali confessioni, la donna ha voluto smorzare un po’ gli animi ed ha cominciato a fare delle provocazioni verso Pretelli. Nello specifico, il ragazzo si è tolto il microfono in quanto intenzionato a dormire. Lei, allora, ne ha approfittato per chiedergli di venire a stare nel letto insieme a lei. Pierpaolo si è messo a ridere in modo imbarazzato e poi ha declinato l’invito.