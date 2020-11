Barbara D’Urso, sapete chi è la sua migliore amica? È una ballerina molto famosa (FOTO)

Barbara D’Urso ha una carissima amica

Come tutti ben sanno Barbara D’Urso è presente quasi tutta la settimana sul piccolo schermo. Oltre a Pomeriggio Cinque, infatti, conduce anche Domenica Live e Live Non è la D’Urso. Inoltre, la professionista napoletana è molto attiva sui suoi canali social. Di recente, Lady Cologno su Instagram ha presentato la sua migliore amica ai tutti i follower.

Nel selfie in questione si vede Carmelita e soprattutto la famosissima ballerina. La conduttrice ha voluto celebrare la loro amicizia definendola come un quadrifoglio, ovvero difficile da trovare ma fortunato averlo. Ma chi è questa persona? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutte le informazioni dettagliate e anche lo scatto citato prima.

Barbara D’Urso e Gabriella L’abate legate da una forte amicizia

Barbara D’Urso ha voluto celebrare l’amicizia facendolo attraverso i suoi canali social che sono seguiti da milioni di follower. Così la conduttrice di Pomeriggio Cinque ha presentato attraverso un selfie la sua migliore amica. Le due donne sorridono a favore della camera e Lady Cologno ha aggiunto anche una dolce dedica: “Unα mıglıore αmıcα è come un quαdrıfoglıo, dıffıcıle dα trovαrla mα unα fortunα αverlα”.

La persona in questione è la famosissima ballerina Gabriella Labate, ovvero la moglie di Raf. In passato, Carmelita ha postato altre foto insieme alla danzatrice. In più, oltre ad averla invitata nelle sue trasmissioni televisive, Barbarella spesso la menziona ma dandole dei saluti. (Continua dopo la foto)

Gabriella Labate e il matrimonio col cantante Raf

Oltre alla storica amicizia con Barbara D’Urso, Gabriella Labate è famosa per essere la moglie del noto cantante Raf. I due, infatti, sono sposati da ben 24 anni e da cui sono nati i due figli, Bianca e Samuele. Per tale ragione, il loro matrimonio è uno dei più duraturi del mondo dello spettacolo.

Si tratta di una vera e propria rarità ed è stata la stessa ballerina a raccontarlo un po’ di tempo fa a Vanity Fair Italia. “Il nostro segreto è non avere segreti. Vivere quotidianamente ogni cosa. Sentire di avere il piacere di stare insieme ancora per molto. Se due persone smettono di essere felici, invece, fa male continuare”, disse la professionista.