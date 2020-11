Uomini e Donne grave segnalazione su Chiara, parla l’ex fidanzato: “Mi sembra giusto mettere in guardia Davide” (FOTO)

L’influnecer Deianira Marzano ha diffuso una segnalazione abbastanza grave su Chiara, corteggiatrice di Davide a Uomini e Donne. Nello specifico, il suo ex fidanzato ha deciso di rompere il silenzio portando alla luce delle scottanti verità.

L’uomo ha dichiarato di voler mettere in guardia Davide, in quanto la sua corteggiatrice nasconde dei segreti abbastanza oscuri. Dietro i suoi comportamenti pare ci siano delle intenzioni alquanto premeditate. Vediamo tutti i dettagli.

La segnalazione su Chiara fatta dall’ex fidanzato

Mattia Burchielli, ex di Chiara, ha diffuso una pesante segnalazione sulla corteggiatrice di Uomini e Donne. Il ragazzo ha detto di essere stato con la ragazza per due anni e di aver sofferto molto a causa sua. Mattia ha accusato Chiara di recitare un ruolo nel talk show pomeridiano, in quanto le stesse cose che fa con il tronista, le faceva con lui fino a poco tempo fa. Inoltre, il protagonista ha parlato anche di un tatuaggio inciso sulla pelle della ragazza.

Durante un’esterna, Davide chiese alla sua pretendente cosa volesse dire la scritta Serendipity. Lei si limitò semplicemente a spiegare il significato senza svelare, però, che quel tatuaggio avesse un valore molto più profondo. Burchielli, infatti, ha detto che il tattoo è stato fatto da entrambi nello stesso momento per immortalare il loro amore. Inoltre, la corteggiatrice starebbe raccontando i suoi problemi familiari solo per impietosire e richiedere attenzioni.

Le accuse di un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

A rincarare la dose sulla segnalazione di Chiara di Uomini e Donne ci ha pensato Rossana, ex corteggiatrice di Davide. La ragazza ha detto di aver notato nella sua ex rivale degli atteggiamenti alquanto egoistici. Quando in puntata non si parlava di lei, nei camerini dava di matto mostrandosi molto infastidita. Inoltre, per impedire a Davide di uscire con Beatrice, Chiara si sarebbe messa a piangere con la redazione del programma dicendo di non avere nessun familiare con cui potersi sfogare.

Dopo questo sfogo, Donadei disertò l’esterna con la Buonocore proprio per vedere la Rabbi. Infine, Rossana ha anche detto che, quando le telecamere la inquadrano, Chiara finge di essere amica di Beatrice e la tratta con gentilezza. Nel momento in cui i riflettori si spengono, però, la protagonista si comporterebbe in modo scontroso e acido. Insomma, la ragazza è stata dipinta come una persona dalla doppia personalità e piena di segreti.