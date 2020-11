Uomini e Donne, anticipazioni mercoledì 18 novembre: Gemma cotta di un 50enne, Biagio indeciso

Terzo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Anche oggi pomeriggio andrà in onda un nuovo appuntamento di Uomini e Donne, il popolare dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Ricordiamo che il programma della rete ammiraglia Mediaset è arrivato alla 25esima stagione e causa pandemia da Coronavirus, la padrona di casa ha adottato nuove regole per il distanziamento.

Il numeroso telespettatori di Canale 5 avranno la possibilità, dopo lo sceneggiato iberico Una Vita di vedere un’altra puntata , la terza settimanale, dedicato anche stavolta al Trono classico e al Trono over. Cosa accadrà nello studio 6 dell’Elios in Roma? Per tutti gli spoiler dettagliati concessi da Il Vicolo delle News vi consigliamo di leggere l’intero articolo.

Trono over: Roberta Di Padua si tira indietro con Michele

Gli spoiler dell’appuntamento odierno di Uomini e Donne, rivelano che come sempre su partirà con la storica protagonista del Trono over, Gemma Galgani. La padrona di casa Maria De Filippi la chiamerà al centro dello studio 6 dell’Elios in Roma per parlare di lei. Oltre al cavaliere napoletano Biagio, la direttrice di sala del Teatro Colosseo di Torino ha iniziato a vedersi con un uomo molto più giovane di lei, di ben vent’anni.

Stiamo parlando del 50enne Maurizio e addirittura pare che la donna di sia già presa una cotta per il signore. Ovviamente tale situazione scatenerà ancora una volta la rabbia della sua acerrima nemica Tina Cipollari che non crederà alle parole della 70enne piemontese.

Trono classico: Sophie ha un debole per Matteo?

Le anticipazioni della puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne, svelano anche che il cavaliere partenopeo Biagio sarà ancora indeciso. Infatti, la settimana precedente aveva promesso a Gemma Galgani e la rivale che avrebbe preso una decisione su chi frequentare. L’uomo si mostrerà ancora indeciso mentre Sabina sembra non voler più continuare la conoscenza con lui.

Tina Cipollari, sempre in collegamento da casa sua per via della quarantena da Coronavirus, non si risparmierà a criticare il cavaliere per il suo atteggiamento. Poi si parlerà anche di Michele, orfano di Roberta Di Padua dalla scorsa volta, ha smesso di frequentare anche la dama Giada che però a sua volta è rimasta in studio per conoscere l’imprenditore napoletano Armando Incarnato. Funzionerà con quest’ultimo?