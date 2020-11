Elisabetta Gregoraci scoppia a piangere: “Sarò sempre l’ex di Briatore, non ce la faccio più” (VIDEO)

Elisabetta Gregoraci delusa da Dayane Mello

Qualche giorno fa, all’interno della lavatrice Dayane Mello mentre parlava con Adua Del Vesco ha attaccato ferocemente Elisabetta Gregoraci. In quell’occasione la modella brasiliana ha detto che la 40enne nella vita ha fatto qualcosa grazie solo al marito miliardario. Per tale ragione, lunedì sera durante la diretta su Canale 5 Alfonso Signorini le ha mostrato il video in questione.

Ovviamente la conduttrice c’è rimasta molto male e con la calma che la contraddistingue, l’ha zittita con classe. Martedì pomeriggio, però, la madre di Nathan Falco è crollata, è scoppiata a piangere e si è fatta consolare dall’ex tronista Andrea Zelletta. Dopo esserne venuta a conoscenza, Dayane ha deciso di parlare con l’ex di Flavio Briatore, che comunque era ancora abbastanza arrabbiata per quello che è successo in settimana.

Dayane Mello ha un confronto con la soubrette calabrese

Vedendola piangere all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5, Dayane Mello si è avvicinata ad Elisabetta Gregoraci per avere un confronto e magari chiarire tra loro. Di conseguenza, la soubrette calabrese le ha detto: “Ascoltami, io sono fatta così, se penso che una cosa che fai è sbagliata te lo dico. Infatti a te ho detto che sbagliavi a sparlare di Francesco dopo aver chiarito con lui. Non ti ho mai fatto degli sgambetti. Le cose che hai detto tu mi hanno molto colpita”.

L’ex moglie di Flavio Briatore ha affermato che non se lo aspettava, se le avessero detto altri ok, ma da lei no. “Ti ho raccontato cose molto personali e tu mi stavi vicina. Poi però sei andata a sparlare di me alle spalle. Tu sei andata sul personale. Hai parlato di cose della mia vita e ci sei andata pesante”, ha asserito la 40enne. (Continua dopo il video)

🚨🚨 CONFRONTO DAYANE ED ELISABETTA 🚨🚨

Elisabetta Gregoraci piange tra le braccia di Pierpaolo Pretelli

Prima dello sfogo avuto martedì pomeriggio, Elisabetta Gregoraci aveva avuto un’altra crisi di pianto domenica sera. Infatti, la concorrente calabrese del Grande Fratello Vip 5 era stata consolata dall’ex Velino di Striscia la Notizia Pierpaolo Pretelli.

“Non voglio mai più esser giudicata, attaccata, non lo voglio più, voglio stare serena. Non ce la faccio più. Sarò sempre l’ex di Briatore. Mi hanno sempre detto queste cose. Ho vissuto così per tanti anni adesso basta, crollo non posso reggere. Continuano da troppo tempo a giudicarmi per queste cose davvero basta”, ha detto la conduttrice di Battiti Live. Ecco il video in questione: