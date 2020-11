GF Vip, Matilde Brandi e Franceska Pepe: “Un autore le ha fermate, stavano per arrivare alle mani” (VIDEO)

Tra Matilde Brandi e Franceska Pepe non scorre buon sangue

Chi segue il Grande Fratello Vip 5 sin dall’inizio sa perfettamente che Matilde Brandi e Franceska Pepe non si sopportano per nulla. Oltre ai vari scontri avuti all’interno della casa più spiata d’Italia ora ogni occasione è buona per litigare anche all’esterno.

Qualche settimana fa, durante la diretta su Canale 5, l’influencer ha detto ad Alfonso Signorini che avrebbe voluto strappare la parrucchetta alla Brandi. Mentre lunedì scorso, nel backstage del reality show targato Endmol Shine Italy le due ex gieffina sono quasi arrivate alle mani. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto nello studio telonato di Cinecittà.

Il racconto di Alfonso Signorini a Casa Chi

A rendere noto il clamoroso retroscena ci ha pensato lo stesso conduttore del Grande Fratello Vip 5 Alfonso Signorini. Infatti, intervenuto a Casa Chi, il giornalista ha raccontato che era passata l’una e venti di notte e la puntata si era appena conclusa. Ad un certo punto, però, le ex concorrenti Matilde Brandi e Franceska Pepe, mentre uscivano dallo studio, hanno avuto un’accesa discussione. Quest’ultima si è avvicinata all’ex ballerina dicendole che la sera prima sembrava molto offesa dalle sue parole.

Ricordiamo che l’influencer e la Brandi avevano avuto un diverbio a Live Non è la D’Urso e Matilde era scoppiata a piangere per gli attacchi della rivale. Nel backstage del GF Vip, invece, appariva molto divertita. “La Brandi ha reagito immediatamente e ha cercato di raggiungere la Pepe con aria battagliera, e solo il pronto intervento di un autore del programma ha evitato che le due arrivassero alle mani e si strappassero i capelli”, ha raccontato il direttore del settimanale Chi.

Le lacrime di Matilde Brandi a Live Non è la D’Urso

Franceska Pepe e Matilde Brandi, infatti, la sera precedente, ovvero domenica, hanno litigato ferocemente anche a Live Non è la D’Urso. Il giorno seguente, invece, stando al racconto di Alfonso Signorini le due sono giunte quasi alle mani nel backstage del Grande Fratello Vip.

Nel programma di Barbara D’Urso l’ex ballerina ha chiesto all’influencer di darci un taglio per il bene delle figlie. In quell’occasione la professionista romana è scoppiata a piangere scatenando una serie di reazioni da parte del popolo del web. Infatti, molti di loro le hanno considerate delle lacrime di coccodrillo. Ecco la clip in questione: