Uomini e Donne, volano stracci tra Giulio Raselli e Giulia D’Urso, lui: “Cose orrende, non transigo” (FOTO)

La storia d’amore tra Giulio Raselli e Giulia D’Urso è volta drasticamente al termine dopo un po’ di mesi dalla fine del loro percorso a Uomini e Donne. I due ragazzi, in precedenti video su Instagram, hanno spiegato i motivi che li hanno portati alla rottura ma, in questi giorni, stanno trapelando altre verità.

Nella giornata di ieri, infatti, Raselli ha aperto il box delle domande ed ha cominciato a soddisfare le curiosità di molti fan. Tra i quesiti più ricorrenti ci sono stati, sicuramente, quelli inerenti la sua ex. Ebbene, le sue risposte sono state molto pungenti.

Le rivelazioni dell’ex tronista di Uomini e Donne, Giulio

Stando a quanto trapelato dai social, la storia tra Giulio e Giulia di Uomini e Donne non si è conclusa in modo pacifico. I due sembrano serbare ancora molto rancore e anche i reali motivi inerenti la loro separazione sono avvolti da un velo di mistero. Durante il botta e risposta con i fan, uno di loro ha chiesto a Raselli se senta la mancanza della D’Urso. Lui, con fare anche parecchio infastidito, ha detto di essere stanco di ricevere sempre le stesse domande.

La questione è stata già affrontata in precedenza su Insatgram, pertanto, non sente più il bisogno di disquisire ulteriormente sull’argomento. Ad ogni modo, il giovane non ha potuto fare a meno di lanciare qualche frecciatina al veleno. Il ragazzo ha accusato la sua ex di non aver provato un sentimento reale nei suoi confronti. Forse, tutto quell’amore che era stato millantato non era affatto vero. (Continua dopo la foto)

La replica piccata di Giulia

Giulio, inoltre, ha aggiunto dei particolari che sembrano gettare nuova luce sui motivi relativi alla rottura. Il giovane ha detto che si può sbagliare, si possono commettere cose orribili, senza dare luogo a nessun tradimento ovviamente, ma quando c’è amore, esso vince su tutto. Per tale motivo, secondo Raselli la causa di tutto sarebbe stato il mancato sentimento di lei.

Giulia, dal canto suo, ha risposto sempre su Instagram ad altre domande su Giulio poste dai fan che hanno seguito il loro percorso a Uomini e Donne. La ragazza ha detto di non voler parlare più di Raselli in quanto non ha un buon ricordo. L’argomento le crea ancora un certo sgomento e tanta rabbia, pertanto, non ne vuole più parlare sui social.