Paola Di Benedetto choc: “Un Vip ha tagliato e bruciato i miei abiti”

La confessione inattesa di Paola Di Benedetto

Come tutti ben sanno, oltre ad aver partecipato all’Isola dei Famosi ed essere stata Madre Natura a Ciao Darwin, Paola Di Benedetto è la vincitrice della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Di recente l’ex gieffina ha confidato che si era lasciata con il suo attuale fidanzato Federico Rossi perché suo padre si era accorto che beveva più del dovuto.

Il tutto lo ha scritto nella sua autobiografia. Ora, invece, ha confessato che in passato un noto volto del piccolo schermo, all’epoca fidanzato con la sua coinquilina, avrebbe bruciato e tagliato i suoi vestiti.

Un Vip le ha tagliato e bruciato i vestiti

Nelle ultime ore Paola Di Benedetto ha fatto una confessione davvero scioccante. Nello specifico, ha riferito che anni fa il fidanzato di una sua coinquilina, un personaggio noto che fa parte del mondo dello spettacolo italiano, avrebbe tagliato e bruciato i suoi abiti. Il motivo? Secondo lui era responsabile del fatto che lei lasciasse il capoluogo lombardo.

L’ex Madre Natura di Ciao Darwin ha riferito che quell’episodio le avrebbe fatto conoscere il lato oscuro del mondo dello spettacolo. Tuttavia, la fidanzata di Federico Rossi, almeno per ora, non ha voluto fare il nome del responsabile per evitare di essere querelata. Chi sarà questo misterioso Vip? Per fortuna, da qualche tempo l’ex vincitrice del GF Vip 4 ha trovato la felicità al fianco del suo compagno, con cui dopo mesi di lontananza dovuta alla quarantena per il Coronavirus, ha deciso di andare a convivere insieme.

Paola Di Benedetto e Federico Rossi sono andati a convivere

Sui loro rispettivi profili Instagram, infatti, Paola Di Benedetto e Federico Rossi hanno mostrato ai numerosi follower i preparativi del loro trasloco e il loro nuovo appartamento. In quell’occasione l’ex gieffina ha rivelato che si tratta per lei di un passo molto importante. Ovviamente i seguaci della coppia sperano vivamente che molto presto i due convolino a nozze, oppure che mettano al mondo un figlio. Lei stessa in una recente intervista ha confidato che vorrebbe una famiglia numerosa.

Nell’estate di due anni fa i sue hanno attraversato una crisi profonda e la causa sarebbero stati i problemi d’alcol del cantante. “Lui aveva perso la bussola, travolto dalle sue insicurezze e aveva iniziato a bere troppo. A essersi accorto della gravità della cosa è stato mio padre, che mi ha messo in guardia. Ci siamo allontanati, poi ci siamo ritrovati”, ha riferito l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi.