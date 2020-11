GF Vip, i coinquilini spiano la cena romantica tra Selvaggia e Pierpaolo, Elisabetta sbotta: “Gattona, ci prova in tutti i modi” (VIDEO)

Ieri sera, Selvaggia e Pierpaolo hanno trascorso una cena romantica nel Cucurio del GF Vip. I vipponi chiusi all’interno della casa, però, hanno avuto la possibilità di assistere a quello che stesse accadendo tra i due.

Tutti i coinquilini, dunque, si sono riuniti in salotto per assistere ad una sorta di film. Durante le inquadratura, naturalmente, non sono mancati i commenti ammiccanti dei vari protagonisti, tra questi, a mostrarsi un po’ infastidita è stata Elisabetta Gregoraci.

La cena romantica tra Selvaggia e Pierpaolo

Nella precedente puntata del GF Vip, Pupo e Antonella hanno deciso di mandare nel Cucurio la Roma e Pretelli. La produzione del reality show, ha deciso di organizzare per i ragazzi qualcosa di speciale. Selvaggia e Pierpaolo, infatti, si sono cimentati in una cena romantica a base di pietanze romane. Ad un certo punto, però, in casa Stefania si è accorta che nello schermo presente in salotto fosse trasmesso tutto quello che stava accadendo nel Cucurio. I vip allora, sono accorsi per vedere cosa stessero combinando i due protagonisti.

Molti concorrenti hanno cominciato a commentare l’atteggiamento ammiccante assunto da Selvaggia. Nello specifico, Tommaso e Stefania hanno accusato la ragazza di essere alquanto spudorata con il linguaggio del corpo nei confronti del commensale. La Roma, infatti, si è protratta molto nei confronti del giovane, mangiando anche in modo piuttosto seducente. Lui, dal canto suo, è rimasto alquanto glaciale. (Clicca qui per il video)

I commenti piccati di Elisabetta Gregoraci

Durante il filmato, anche Elisabetta Gregoraci ha espresso la sua opinione. La donna è stata alquanto dura contro Selvaggia, dato che l’ha accusata di comportarsi come una “gattona” nei confronti di Pierpaolo durante la cena romantica. La showgirl, inoltre, ha anche aggiunto che l’influencer ci abbia provato in tutti i modi con Pretelli, ma quest’ultimo non le avrebbe dato alcuna soddisfazione. Successivamente, poi, la Orlando si è chiesta per quale ragione stessero mangiando nel salottino e non nella cucina.

A quel punto, allora, è intervenuta nuovamente Elisabetta, la quale ha detto che stessero dando luogo ad una cenetta romantica. Le parole della donna sono state alquanto pungenti e, per molti, sono sintomatiche di un sentimento di gelosia nei confronti dell’ex velino. Nella prossima puntata del GF Vip, Alfonso Signorini sicuramente tratterà la vicenda e scopriremo anche come reagirà Selvaggia a tutte le stoccate della sua “rivale”.