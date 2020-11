GF Vip: dopo le accuse di tradimento parla la fidanzata di Enock Barwuah

La fidanzata di Enock ha deciso di dire la sua in merito alle ultime vicende che hanno coinvolto il ragazzo. Ecco la sua intervista su Chi.

GF Vip: Enock ha tradito la fidanzata?

Selvaggia Roma è entrata da poco nella Casa del Grande Fratello Vip ed ha già combinato diversi guai. Ad esempio, si è scontrata pesantemente con Enock rivelando di averlo baciato una sera in discoteca. Lui ha negato ma Selvaggia ha anche aggiunto altri particolari: lui l’avrebbe cercata anche dopo per invitarla in albergo da lui.

Oltre a questo racconto c’è stata anche un’altra segnalazione. Biagio D’Anelli a Mattino Cinque ha rivelato di sapere con certezza, con tanto di prove, che Enock ha tradito la sua fidanzata anche lo scorso febbraio. Insomma, il ragazzo è al centro del gossip negli ultimi giorni anche se il fratello Mario Balotelli l’ha difeso ferocemente dai social. Ma la sua fidanzata che cosa ne pensa?

Parla la fidanzata di Enock

Giorgia Migliorati Novello, la fidanzata di Enock, ha deciso di dire la sua attraverso il settimanale Chi. La ragazza ha spiegato che prima di essere la fidanzata di Enock era una sua amica e quindi era già al corrente dell’episodio di Selvaggia Roma perchè lui stesso glielo aveva raccontato. Lei sa di uno scambio di messaggi dopo la sera in discoteca in cui lei si è aggiunta al tavolo. Ma il bacio non c’è mai stato e nemmeno l’invito in hotel.

Giorgia ha detto con fermezza che il passato di Enock in ogni caso non potrà mai incidere sulla loro relazione. Il suo fidanzato è un ragazzo molto giocherellone, che ride e scherza con tutti e questo a volte può essere frainteso, ma Giorgia è sicura che tutto questo lui lo fa senza nessuna malizia. Inoltre, ha invitato Selvaggia Roma a non parlare più degli altri ma a mettersi in luce per le sue qualità, raggiungere l’obiettivo con le sue forze e dimostrare di essere una bella persona.

Infine, Giorgia ha speso qualche parola anche nei confronti di Giulia Salemi. Alfonso Signorini aveva giocato un po’ sulla vicinanza tra l’influencer ed Enock, ma Giorgia ha detto che lei le sta molto simpatica e che vedeva una bellissima amicizia con Enock. Le dispiace che dopo quelle insinuazioni il rapporto tra loro due si sia raffreddato.