GF Vip, Alfonso Signorini costringe gli autori a saltare pasti? Lui replica: “Io mi diverto” (VIDEO)

Nella puntata di Casa Chi del 17 novembre, Alfonso Signorini ha svelato, come di consueto, alcune dinamiche inerenti il GF Vip. Tra i vari argomenti trattati, quello che sta generando maggiore curiosità riguarda un’indiscrezione sul conduttore.

Un utente di Twitter, che si professa essere un personaggio molto inserito nel contesto televisivo del reality show, ha dichiarato che il presentatore non si comporti in modo corretto con gli autori. Nello specifico, si presenterebbe tardi alle prove facendo saltare loro i pasti. Il giornalista ha deciso di replicare.

Il retroscena su Alfonso Signorini

A Casa Chi, Alfonso Signorini ha raccontato un retroscena inedito svelato da alcuni autori del GF Vip. Il giornalista ha spiegato che, un giorno, un membro dello staff si è avvicinato a lui e gli ha detto di dovergli fare una confessione un po’ spiacevole. La persona in questione ha detto che sul web c’è qualcuno che si spaccia per membro interno al cast e dice di essere a conoscenza di cose inedite sul reality show. In questa occasione, il collaboratore ha detto che Alfonso si comporta in modo scorretto con gli autori.

Nel dettaglio, si presenterebbe sempre tardi alle prove costringendo tutti i suoi colleghi a saltare i pasti. Dietro questa pratica si nasconderebbe il mero tentativo di soddisfare i suoi capricci da diva. Nel raccontare questo episodio, Signorini non ha potuto fare a meno di scoppiare a ridere. Il giornalista, infatti, ha detto di essere molto divertito dalle cose che legge sul web. (Continua dopo il video)

Gli spoiler sul GF Vip

Il GF Vip, infatti, è un programma che rimbalza molto sul web e questo ad Alfonso Signorini non può che fare piacere. Per tale motivo, prova un certo divertimento nel vedere come certe persone ricamino sulle vicende per creare qualche scoop. Ad ogni modo, durante l’intervista, il conduttore ha fatto anche degli interessanti spoiler sulle prossime puntate del programma.

Nel dettaglio, ha detto che venerdì prossimo informerà i vip del fatto che il reality si protrarrà per altri due mesi e non sa come possano reagire i presenti. Inoltre, ha detto che presto ci sarà anche un nuovo ingresso in casa. Si tratta di un uomo, molto bello e affascinante che, sicuramente, verrà apprezzato da Tommaso Zorzi. Su Selvaggia Roma, invece, ha detto che l0influencer ha delle altre bombe pronte da sganciare nei prossimi giorni.