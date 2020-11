Uomini e Donne: Nino smentisce quello che Sophie e Maria De Filippi hanno raccontato in studio

L’ex corteggiatore ha avuto qualcosa da dire sui social dopo il racconto fatto in studio durante la scorsa puntata. Ecco che cosa è successo.

Uomini e Donne: Nino ha cercato Sophie fuori dal programma

Nella scorsa puntata di Uomini e Donne, quella andata in onda martedì 17 novembre, Maria De Filippi e Sophie Codegoni hanno raccontato un episodio molto particolare. Pare che Nino, l’ex corteggiatore che aveva anche baciato Sophie, l’abbia cercata al di fuori del programma. Senza dire nulla alla redazione si è presentato al negozio della zia di Sophie portando con sè dei pasticcini e una lettera. Poi, però, ha cambiato idea e se n’è andato.

Maria ha raccontato che Nino ha chiamato la redazione confessando questa cosa e sentendosi in colpa nei loro confronti. Così ha deciso di spedire la lettera in redazione ma ha sbagliato indirizzo. Per questo la lettera è arrivata tardi ma la conduttrice l’ha consegnata alla tronista dicendole di leggerla da sola perchè era molto lunga. Sophie, però, ha detto che ha trovato molto strano questo comportamento. Perchè presentarsi dalla zia, farsi riconoscere anche dalla cugina e poi andarsene senza dire quello che aveva intenzione di dire? Ha rovinato tutto.

Nino smentisce il racconto

Pare, quindi, che la tronista in realtà non abbia apprezzato molto il gesto. Era partito bene, come ha detto lei in puntata davanti a tutti, ma poi Nino ha rovinato una cosa che poteva essere anche bella. Lei non riesce a capire come mai abbia avuto quel tipo di comportamento, ma era intenzionata comunque a leggere la lettera ed eventualmente a chiarire con lui.

Ma dai social, dopo la puntata, è apparso Nino che, a sorpresa, ha smentito la versione data da Sophie e Maria De Filippi. L’ex corteggiatore attraverso una Instagram Story ha fatto un gesto con la mano come a dire che le cose erano state raccontate in modo impreciso e poi ha detto: “Diciamo che non è andata proprio così“. Nino non ha aggiunto altro e in molti si chiedono il motivo. Sarà presente in puntata per chiarimenti o Sophie non è più interessata a lui? Il ragazzo era partito bene, ma poi anche il pubblico ha cambiato un po’ idea su di lui vedendo poca chiarezza. Anche Sophie ha ammesso che in quel momento avrebbe baciato chiunque e che quindi non era particolarmente coinvolta da lui.