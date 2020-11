Flavio Briatore smentisce Elisabetta Gregoraci sulla proposta di matrimonio: “È una fake news”

Flavio Briatore è stato raggiunto dai giornalisti del settimanale Chi ed ha commentato le recenti dichiarazioni fatte da Elisabetta Gregoraci nella casa del GF Vip. Nello specifico, la donna ha detto di aver ricevuto una seconda proposta di matrimonio da parte del suo ex marito durante il primo lockdown.

Il famoso imprenditore, però, ha dato una versione dei fatti completamente diversa da quella della showgirl. Nello specifico, il protagonista ha detto che si è trattato di una fake news, ma vediamo tutto nel dettaglio.

Intervista a Flavio Briatore

In queste ore è stata diffusa un’ennesima notizia bomba che riguarda Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. L’imprenditore, infatti, ai microfoni del settimanale Chi, ha deciso di commentare alcune affermazioni fatte dalla sua ex moglie durante l’esperienza nel reality show. Nel dettaglio, il protagonista ci ha tenuto a spiegare di non aver mai fatto una seconda proposta di matrimonio alla donna, anzi. Dalle sue parole sembra essere trapelato un po’ di risentimento, in quanto l’uomo ha lasciato intendere di non provare più nulla nei confronti della donna.

Quest’ultima, dal canto suo, sembra convinta del contrario. Durante una chiacchierata con Giulia Salemi ed altri coinquilini, infatti, ha detto di credere che Flavio sia ancora innamorato di lei. La dama, però, ha detto di non essere più interessata a lui dal punto di vista sentimentale, sta di fatto che avrebbe anche declinato l’idea di convolare nuovamente a nozze con lui.

La versione di Elisabetta Gregoraci

Durante la precedente puntata del Grande Fratello Vip, però, Alfonso Signorini si è permesso di fare anche una domanda alquanto pungente alla concorrente. Il direttore di Chi le ha chiesto se ci sia la vaga possibilità di un ritorno di fiamma con il suo ex. Elisabetta Gregoraci non ha risposto subito e si è presa del tempo per riflettere sulle parole da dire sul suo ex Flavio Briatore. Dopo qualche secondo ha detto di continuare a volergli un grande bene e di reputarlo una figura importantissima nella sua vita.

Nonostante questo, però, non crede che tra i due possa esserci un ritorno di fiamma. Almeno su questa seconda affermazione, Briatore sembra essere d’accordo con la sua ex. Ad ogni modo, non ci resta che attendere la prossima puntata del reality show per vedere come reagirà Elisabetta dinanzi queste nuove rivelazioni.