Il Paradiso delle signore spoiler 20 novembre: Adelaide affronta Umberto, Roberta prende una decisione

Gli spoiler dell’episodio del 20 novembre del Paradiso delle signore rivelano che Silvia deciderà di affrontare Adelaide in merito alla questione inerente Federico. La contessa, dal canto suo, dopo lo scontro con la signora Cattaneo, si recherà da Umberto.

Roberta e Gabriella, invece, si troveranno a fare i conti con delle scelte. La prima farà un’importante rinuncia per seguire il suo sogno d’amore, mentre la seconda riceverà un’attesa risposta dal direttore dello shopping center.

Spoiler 20 novembre: il confronto tra Adelaide e Umberto

Nella puntata di venerdì 20 novembre del Paradiso delle signore vedremo che Silvia scoprirà che Adelaide è venuta in possesso della cartella clinica di suo figlio. La donna è riuscita ad incontrare il medico che ha curato Federico ed ha scoperto la verità in merito alla reale paternità del giovane. La Cattaneo, dal canto suo, deciderà di non restare in silenzio ed affronterà la contessa. Le due avranno uno screzio, in seguito al quale Adelaide deciderà di soffermarsi su di un confronto a cui dà molta più importanza, ovvero, quello con Umberto.

Dinanzi il fatto compiuto, il commendatore non potrà più negare l’evidenza. Per tale motivo, si troverà a confessare tutta la verità alla cognata. Il padre biologico di Federico non è Luciano, come tutti credono, ma Umberto. Adelaide, naturalmente, sarà molto provata da tale incontro. Su di un altro versante, invece, vedremo che Gabriella presenterà nuovamente i bozzetti per la collezione natalizia a Vittorio e, questa volta, avrà un responso assolutamente positivo.

Scelte importanti al Paradiso delle signore

La fanciulla si sentirà molto soddisfatta e grata ad Agnese per i consigli ricevuti. Anche in caffetteria si respirerà un clima abbastanza tranquillo. Marcello e Salvatore saranno piacevolmente colpiti dalla presenza di Laura, la quale si rivelerà molto preziosa. La ragazza, infatti, è in grado di trasferire ai compagni una bella energia positiva, che tiene alto il morale anche dei clienti.

Per Roberta, invece, nella puntata del 20 novembre del Paradiso delle signore, sarà tempo di scelte. La fanciulla, dopo aver riflettuto a lungo, deciderà di rinunciare alla carriera universitaria non accettando la proposta della professoressa Barone di trasferirsi a Bologna. La studentessa, quindi, sceglierà di restare a Milano al fianco di Marcello. Al grande magazzino, intanto, si darà luogo ad una votazione. Tutti i presenti dovranno esprimere la loro preferenza tra i due ciclisti: Yermolayeva e Gaiardoni. Chi sarà il vincitore?