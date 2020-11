Oroscopo 19 novembre 2020: Cancro e Leone un po’ tesi, ritorni inaspettati per Sagittario

L’Oroscopo del 19 novembre vede i Cancro e i Leone attraversare un momento un po’ complicato in amore. I Sagittario, invece, potrebbero assistere ad un ritorno inaspettato dal passato.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Se l’amore, in questo momento, non è esattamente la cosa che vi sta appagando di più, lo stesso non può dirsi per il lavoro. In questo periodo vi state dando molto da fare e presto arriverete a dei risultati soddisfacenti. Non smettete mai di credere in quello che fate e nelle vostre passioni.

Toro. La voglia di esuberanza e di novità che ha contraddistinto gli ultimi giorni potrebbe mettere a dura prova i vostri sentimenti. Se in questo periodo avete commesso degli errori, dovrete farvi perdonare. Questo, però, non è il momento più adatto per dare luogo a chiarimenti. Siate pazienti.

Gemelli. L’Oroscopo del 19 novembre vi anticipa che si prospettano giorni pieni di energia e attività. Dovete essere un po’ più ordinati, in quanto la vostra mente è un turbinio di idee, spesso troppo confuse. In amore si prospetta un periodo di distensione, mentre nel lavoro ci sono novità.

Cancro. La cosa peggiore da fare in questo momento è tenervi tutto dentro. Se c’è qualcosa che vi turba dal punto di vista sentimentale, non esitate troppo a parlarne. I piccoli problemi, infatti, se non affrontati sin da subito rischiano di diventare insormontabili. Mantenete la calma.

Leone. Periodo un po’ movimentato dal punto di vista dei sentimenti. Anche le relazioni più stabili potrebbero affrontare dei piccoli problemi. Cercate di mantenere un certo equilibrio e di evitare di dire cose di cui potreste pentirvi. Nel lavoro, invece, sono favoriti i nuovi progetti.

Vergine. I nati sotto questo segno stanno attraversando dei momenti alquanto piacevoli, specie dal punto di vista sentimentale. Oggi sarete davvero irresistibili, pertanto, sarà molto difficile sottrarsi al vostro fascino. Approfittate della situazione per ottenere tutto ciò che volete.

Previsioni 19 novembre fino a Pesci

Bilancia. La giornata odierna si preannuncia abbastanza positiva. Siete finalmente più ottimisti e comincerete a vedere le cose sotto un’altra prospettiva. Cercate di tenere a bada la voglia di spendere denaro. Siate più parsimoniosi se le vostre finanze non ve lo consentono, perché oggi sarete inclini a togliervi degli sfizi.

Scorpione. L’Oroscopo del 19 novembre vi esorta a risolvere alcune questioni in sospeso che riguardano il lavoro. Non rimandate le cose da fare o potrebbero accumularsi e generarvi stress. Il periodo è tutto sommato positivo sotto ogni aspetto. In amore, però, è necessario essere cauti.

Sagittario. I nati sotto questo segno potrebbero avere qualche piccola soddisfazione in campo lavorativo. Non sottovalutatevi e, soprattutto, non risparmiatevi. Cercate di essere più partecipativi in modo da spiccare nella folla. In amore, invece, potrebbe esserci qualche problema con una persona del passato.

Capricorno. Oggi sarete particolarmente tolleranti. Sarà davvero difficile farvi perdere le staffe in quanto vi sentiti sereni e appagati. Approfittate di questo momento di tranquillità per risolvere dei conflitti. Nel lavoro, invece, siete molto accomodanti, ma cercate di non passare per ingenui.

Acquario. Momento molto movimentato in amore. Se ci sono delle cose che non tollerate del partner, non tenetele dentro. In questi giorni potrebbe esserci anche qualche scontro, ma il tutto si risolverà entro il fine settimana. In amore, invece, la situazione torna ad essere un po’ più distesa.

Pesci. Questo è il momento di cogliere le occasioni. Certi treni passano una sola volta nella vita, pertanto, non lasciateveli scappare. In amore vi accingete a cominciare un periodo fatto di cambiamenti e soddisfazioni. Anche nel lavoro comincerete a sentirvi molto più gratificati.