Alba Parietti: “Vado da Barbara D’Urso perché ho tre ville da mantenere”

Alba Parietti chiarisce la questione delle tre ville

Di recente, Alba Parietti ha rivelato di avere tre ville da mantenere e per tale ragione accetterebbe di partecipare come opinionista ai talk di Barbara D’Urso. A distanza di qualche giorno, però, la soubrette torinese ha voluto chiarire dicendo che quella pubblicata su Instagram è stata solo una battuta.

Ricordiamo che la madre di Francesco Oppini è spesso ospite a Live Non è la D’Urso, il programma domenicale di Canale 5. A quanto pare, la donna aveva replicato con scherzo al commento di una follower che sul noto social network le ha domandato per quale ragione si recasse spesso nelle trasmissioni di Carmelita do po il passato turbolento tra le due.

Perché la soubrette torinese va nei programmi di Barbara D’Urso?

Attraverso un lungo post sul suo profilo Instagram, Alba Parietti ha scritto di avere il massimo rispetto per Canale 5 e di Barbara D’Urso. Per questo motivo va con piacere ogni domenica sera a Live Non è la D’Urso.

“Alla centesima insinuazione malevola dove mi si dice che vado a da lei per soldi, (cosa che fanno tutti in qualsiasi trasmissione perché è il nostro lavoro, non un passatempo) per esibizionismo e cattiverie simili, volgari, sul mio lavoro mi sono permessa di rispondere con una battuta priva di cattiveria e fondamento”, ha fatto sapere la madre di Francesco Oppini sul suo canale social. Quindi si tratterebbe solo di una battuta, anche perché sembra proprio che non esisterebbe nessuna villa da mantenere. (Continua dopo il post)

Il commento della follower e la replica di Alba Parietti

Sempre su Instagram, qualche giorno fa era stato condiviso il commento di Alba Parietti che nel giro di pochissimo tempo aveva fatto il giro del web e dei vari social network.

“Cara Alba, se non ricordo male hai dichiarato che le trasmissioni della D’Urso sono trasmissioni spazzatura… come mai adesso sei diventata un’ ospite fissa nelle sue trasmissioni?”, aveva chiesto una seguace alla soubrette torinese sotto uno dei suoi recenti post. Un commento al quale la diretta interessata aveva replicato in questo modo: “Tre ville. Una ad Ibiza, una a Courmayeur e una a Bali. Ti basta questo?”.