Uomini e Donne, Rossana in diretta su Instagram: “Nel programma mi sono sentita mancata di rispetto” (VIDEO)

Rossana De Florio, ex corteggiatrice di Davide di Uomini e Donne, ha fatto una diretta su Insatgram in cui è tornata a parlare della sua esperienza nel talk show ed ha soddisfatto alcune curiosità dei fan. Nello specifico, la ragazza ha detto di essersi sentita un po’ presa in giro dal tronista.

Tra le sue confessioni, inoltre, ci sono stati anche dei riferimenti alla redazione del programma e ad alcuni protagonisti presenti ancora in studio. Andiamo a vedere tutti i dettagli.

Rossana in diretta su Instagram

Nel corso di una diretta su Instagram Rossana ha deciso di parlare del suo percorso a Uomini e Donne ed ha fatto delle confessioni molto interessanti. La ragazza è partita chiarendo di essere stata lei in primis a voler lasciare la trasmissione, pertanto, la decisione non sarebbe partita da Davide. Su quest’ultimo, inoltre, ha spiegato di reputarlo umanamente una brava persona. Tuttavia, non ha potuto fare a meno di muovere una critica abbastanza pungente contro il tronista.

Rossana ha detto di essersi sentita presa un po’ in giro nel programma. La De Florio, però, ci ha tenuto a chiarire che la redazione non c’entra assolutamente nulla, anzi. Il tutor che l’ha assistita durante questa esperienza è sempre stato molto gentile e disponibile. Il suo attacco è andato principalmente verso Davide. La ragazza ha ammesso di essersi sentita un po’ usata da lui. Anche durante le esterne il ragazzo non le faceva mai domande importanti, sintomo del fatto che non nutriva alcun interesse per lei. (Continua dopo il video)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NewsUeD.com (@newsuominiedonne)

L’ex corteggiatrice parla di protagonisti dei Uomini e Donne

L’ex corteggiatrice, poi, ha accusato anche Chiara di essere una persona poco limpida. L’episodio che ricorda con maggiore rammarico è stato quando le tre corteggiatrici di Davide decisero di non invitare il tronista a ballare come segno di solidarietà per il modo in cui lui si era comportato. Chiara, però, dopo aver preso l’accordo, al momento del ballo si alzò per ballare con lui lasciando le due ragazze senza parole.

Rossana, poi, durante la diretta su Instagram ha espresso pareri anche verso gli altri esponenti di Uomini e Donne. Nello specifico, ha detto di apprezzare molto Gianluca, nonostante il suo essere un po’ introverso e apparentemente scontroso. Di Sophie, invece, ha speso solo parole positive ed ha detto di vederla molto bene insieme a Matteo.