Uomini e Donne anticipazioni puntata di oggi: Michele lascia Giada, prime liti per Riccardo

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne vedremo che si tornerà a parlare di Michele e di Roberta. Quest’ultima continuerà a mostrarsi alquanto irremovibile in merito alle decisioni prese sul cavaliere.

Riccardo, invece, si troverà ad affrontare le prime discussioni con alcune dame del parterre. In merito al trono classico, invece, Gianluca rimarrà senza corteggiatrici, mentre Davide uscirà sia con Chiara sia con Beatrice.

Spoiler puntata di oggi: liti al trono over

Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne, giovedì 19 novembre, rivelano che Michele prenderà una drastica decisione su Giada. Roberta, in una precedente puntata, ha deciso di interrompere la conoscenza del napoletano in quanto delusa dalle sue bugie e dal suo modo di fare un po’ troppo menefreghista. Nella puntata odierna, i due si scontreranno nuovamente, ma la Di Padua resterà sempre ferma sulle sue posizioni e dirà di non voler tornare indietro. Michele, dal canto suo, stava frequentando Giada, ma deciderà di chiudere la conoscenza con lei in quanto non interessato.

La dama, però, rimarrà in studio per poter corteggiare Armando. Questa scelta, ovviamente, creerà ennesimi scontri tra i due cavalieri partenopei. Incarnato, però, si “insinuerà” anche in un’altra conoscenza. Dopo poco, infatti, Riccardo Guarnieri siederà al centro dello studio e dirà di essere uscito con Giulia e un’altra donna. Proprio quest’ultima, però, dirà di essersi sentita anche con Armando.

Davide litiga con Beatrice a Uomini e Donne

Questa notizia destabilizzerà un po’ Guarnieri che, infatti, non esiterà a palesare tutto il suo malcontento. Nonostante questo, però, il protagonista deciderà di proseguire nella conoscenza di entrambe le dame. In merito al trono classico di Uomini e Donne, invece, nella puntata di oggi vedremo che Davide è uscito sia con Chiara sia con Beatrice. L’esterna con la prima è stata organizzata dalla ragazza e i due sono stati molto bene. Lei gli ha addirittura presentato suo padre attraverso la webcam.

Con la seconda, invece, sono nate delle discussioni. Donadei non ha molto apprezzato le dichiarazioni fatte dalla ragazza nella precedente puntata. Per tale motivo, l’ha cercata in camerino per dirle di smetterla di fare la fenomena sui social. Dopo lo scontro, lei si sfogherà con la redazione del programma al punto da arrivare a piangere. Durante lo sfogo ammetterà di essere estremamente presa dal tronista, ma ha paura di farsi male.