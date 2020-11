GF Vip, Tommaso Zorzi su Selvaggia Roma: “Mi hanno detto che rubava i vestiti”

Selvaggia Roma come un uragano al GF Vip 5

Chi segue il Grande Fratello Vip 5 sa perfettamente che venerdì scorso Selvaggia Roma è entrata nella casa più spiata d’Italia. Il suo ingresso ha creato un po’ di scompiglio ad Elisabetta Gregoraci che sembra essere gelosa del rapporto che quest’ultima ha con Pierpaolo Pretelli.

Inoltre, l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo ha svelato di aver avuto dei brevi flirt con tanto di baci con Enock Barwuah e l’ex Velino di Striscia la Notizia. Nelle ultime ore, invece, Tommaso Zorzi ha raccontando un clamoroso retroscena sulla nuova gieffina. Di cosa si tratta? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutte le informazioni dettagliate e tanto altro ancora.

Tommaso Zorzi svela un retroscena su Selvaggia Roma

Parlando con alcuni coinquilini della casa del Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi ha riportato loro un gossip che risale l’estate del 2020 e che ha visto protagonista l’ex fidanzata di Lenticchio.

“Selvaggia Roma è stata la coinquilina di Eliana Michelazzo che su Instagram l’ha poi sput*anata dicendo che le rubava i vestiti, come ad esempio un paio di pantofole di Vuitton. Una figura di mer*a in più o una figura di mer*a in meno a lei non le cambia la vita, le fa gioco”, ha confessato il rampollo meneghino. Ricordiamo che a rendere nota la notizia era stata la stessa ex manager di Pamela Prati sollevando un polverone sul web e sui vari social network. Ovviamente in quell’occasione la diretta interessata ha smentito tutto.

La conferma di Giacomo Urtis e l’accusa fu Eliana Michelazzo

A confermare le parole di Tommaso Zorzi è stato il nuovo arrivato Giacomo Urtis che gli avrebbe detto che è tutto vero. Chi segue il gossip sa perfettamente che durante l’estate Eliana Michelazzo accusò attraverso i suoi canali social Selvaggia Roma di essere una ladra e di averle rubato dal suo appartamento dei vestiti, ma anche numerosi accessori.

“Impara a fermare le tue manine perché sei una ladra mi mancano: una borsa di Chanel, portafoglio di Valentino, orecchini Bulgari, ciabatte LV e intimo vario. Dai carabinieri ci son andata io cara Selvaggia ma le ladre coprono anche il vero nome”, dichiarava l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne su Instagram. Se ne parlerà nella nuova puntata del GF Vip 5?