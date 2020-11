Uomini e Donne, anticipazioni 19 novembre: Michele molla Giada, Davide furioso con Beatrice

Quarto appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Anche oggi pomeriggio verrà trasmesso un nuovo appuntamento di Uomini e Donne, il popolare dating show ideato e presentato dalla regina della televisione italiana Maria De Filippi. Ricordiamo che a causa pandemia da Covid-19, la padrona di casa ha adottato nuove regole per il distanziamento sociale.

Il numeroso pubblico di Canale 5 avrà la possibilità, dopo lo sceneggiato iberico Una Vita di vedere un’altra puntata , la quarta settimanale, dedicato anche stavolta al Trono classico e al parterre senior. Cosa accadrà nello studio 6 dell’Elios in Roma? Per tutte le anticipazioni dettagliate fornite da Il Vicolo delle News vi consigliamo di leggere l’intero articolo.

Trono over: Michelle lascia Giada, le prime esterne di Riccardo

Gli spoiler dell’appuntamento odierno di Uomini e Donne, rivelano che la conduttrice Maria De Filippi chiamerà al centro dello studio Michele. Quest’ultimo, dopo essere stato mollato da Roberta Di Padua la scorsa puntata, ora ha smesso di frequentare anche Giada. Tuttavia, la dama ha deciso di rimanere nel parterre senior per conoscere in modo più approfondito l’imprenditore partenopeo Armando Incarnato.

Poi di passerà a Riccardo Guarnieri che in settimana è uscito con Giulia. Inoltre, l’ex di Ida Platano si sente anche con un’altra donna che è abbastanza particolare. Quest’ultima esce e si sente anche con Armando, nonostante in trasmissione avranno una forte discussione, decideranno lo stesso di continuare la frequentazione. Sarà la volta buona?

Trono classico: Davide si arrabbia con Beatrice

Le anticipazioni della puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne, svelano anche che Davide in settimana è uscito con Chiara. È stata quest’ultima ad organizzare l’esterna ed i due appaiono molto complici. La corteggiatrice gli presenterà suo padre attraverso una videochiamata. Mentre, con Beatrice si è arrabbiato tantissimo dopo la scorsa registrazione in cui ha chiesto di vederla, perchè lei in trasmissione aveva riferito di non aver pensato a lui.

La ragazza ha provato a spiegare che non intendeva dire quello, ma che se continuava ad avvicinarsi così tanto a Chiara si sarebbe chiusa per tutelarsi. Lui l’ha accusata di fare il personaggio e la fenomena sul suo profilo Instagram. Dopo l’esterna la giovane si è sfogata, scoppiando pure a piangere. Inoltre ha spiegato che pensa sempre a lui e ci tiene tanto. Alla fine il tronista deciderà di danzare con Chiara.