Elisabetta Gregoraci sbotta: “Voglio un uomo con gli attributi come Briatore, Pierpaolo non li ha” (VIDEO)

Elisabetta Gregoraci litiga violentemente con Selvaggia Roma

Mercoledì pomeriggio Elisabetta Gregoraci ha avuto una forte discussione con Selvaggia Roma. La lite tra le due donne del Grande Fratello Vip 5 ha finito per coinvolgere l’innocente Pierpaolo Pretelli. L’ex moglie di Flavio Briatore se l’è presa con l’ex Velino di Striscia la Notizia perché non ha preso le sue difese mentre la new entry sparlava della loro amicizia speciale.

A dire il vero, i telespettatori di Mediaset Extra e di Mediaset Play hanno visto il ragazzo in Cucurio prendere le parti della 40enne, ma non quando quest’ultima ha origliato le le ultime affermazioni di Selvaggia. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto di recente nell’appartamento più spiato d’Italia.

La soubrette calabrese si arrabbia anche con Pierpaolo Pretelli

Dopo essersi scagliata violentemente contro Selvaggia Roma, Elisabetta Gregoraci ha avuto un lungo sfogo con gli altri inquilini della casa del Grande Fratello Vip 5. In pratica, la soubrette calabrese ha asfaltato Pierpaolo Pretelli.

“Anche lui basta, la doveva stoppare. Pier ha sbagliato e basta. Se domani entra un uomo che parla solo male di lui io lo stoppo e dico ‘non ti permettere di dire queste cose’. Basta, cioè basta sono satura di questa situazione e di lui che non fa niente”, ha tuonato l’ex moglie di Flavio Briatore. (Continua dopo il video)

Stefania ha appena finito di fare la linea della vita e si trova a fagiolo 😂 pt2 pic.twitter.com/92G6qECCUL — LA VERGINE DELLA VALLE (@LEspertine) November 18, 2020

Elisabetta Gregoraci torna a menzionare Flavio Briatore

Elisabetta Gregoraci era davvero nera dopo la litigata con Selvaggia Roma. La 40enne si è rotta di Pierpaolo perché secondo lei non l’ha difesa. “Parlassero delle loro cose senza parlare di me. Perché non discutono dei loro sogni, delle ambizioni di quello che hanno fatto fuori. Anche in puntata non lo sento mai dire nulla e lui si giustifica ‘è che non ho sentito, non si sono arrivato scusa’. Io sono stata con Briatore che ha due cose sotto enormi così, a me gli uomini senza attributi non piacciono”, ha tuonato la conduttrice di Battiti Live.

Poi ha detto basta con questa storia, se Pretelli è un uomo che le tiri fuori. “Invece no, non fa nulla. Se lei parla di me lui deve dire stop. Io avrei fermato tutto e invece lui sta fermo”, ha concluso Elisabetta. È la fine della loro amicizia speciale?