GF Vip, Elisabetta e Pierpaolo litigano per colpa di Selvaggia: “Mi ha buttato me… addosso, tu non hai fatto nulla” (VIDEO)

Selvaggia e Pierpaolo sono tornati nella casa del GF Vip dal Cucurio ed hanno subito avuto una lite molto accesa con Elisabetta Gregoraci. Quest’ultima ha discusso dapprima con l’influencer e poi con l’ex velino. in quanto non si è sentita difesa da lui.

La Roma ha espresso il suo pensiero sul rapporto tra i Gregorelli ed ha detto di non reputare sincera la showgirl. Queste parole hanno molto infastidito la donna che, infatti, appena ne ha avuto l’occasione ha tirato fuori tutto il suo veleno.

La lite tra Elisabetta e Pierpaolo

L’ingresso al GF Vip di Selvaggia Roma ha scombussolato parecchio gli equilibri tra Elisabetta e Pierpaolo che, infatti, hanno avuto una lite. La donna ha chiamato in disparte Pretelli per manifestarle il suo malessere. Nello specifico, ha accusato il suo amico speciale di non averla difesa dalla Roma mentre quest’ultima la riempiva di insulti. Nello specifico, le ha dato della viziata, della scostumata e molto altro. La Gregoraci, poi, ha raccontato anche un episodio avvenuto in cucina molto spiacevole.

La donna ha offerto il tirami a Selvaggia in segno di carineria. Quest’ultima, però, non ha apprezzato il gesto ed ha detto che non avrebbe cambiato idea su di lei semplicemente perché le ha offerto il dolce. Elisabetta ha detto di essere rimasta molto male da questo suo comportamento. Dopo aver raccontato questo episodio, la showgirl è tornata ad attaccare il suo interlocutore in quanto, in questa circostanza, ha dimostrato di non essere abbastanza fermo sulle sue posizioni. (Clicca qui per il video)

Selvaggia scoppia in lacrime

Durante la lite, Pierpaolo, ha provato a spiegare ad Elisabetta di aver fatto di tutto per difenderla. Purtroppo il giovane ha ammesso di essere una persona molto pacata, che anche durante le discussioni non riesce ad alterarsi e a prendere posizioni rigide. Tuttavia, a modo suo, si è sempre schierato dalla parte della showgirl. Nel frattempo, nell’altra stanza Selvaggia è scoppiata in lacrime.

Accanto a lei c’era Stefania Orlando, la quale ha provato a comprendere le sue ragioni. La Roma ha detto di essere in una fase di scarico di tensione accumulata. La ragazza ha ammesso di essersi sentita attaccata da Elisabetta solo per aver manifestato la sua opinione. L’ex conduttrice Rai, però, le ha fatto notare di aver un po’ esagerato con le offese. (Clicca qui per il video)