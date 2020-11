Paola Di Benedetto stronca il fidanzato Federico Rossi: “Nulla è per sempre…”

Paola Di Benedetto dice che nulla è per sempre

Dopo averlo annunciato sui loro rispettivi profili Instagram, Paola Di Benedetto e Federico Rossi hanno deciso di fare le cose sul serio. Non si tratta di matrimonio, ma la convivenza. A tal proposito la vincitrice del Grande Fratello Vip 4 ne ha parlato a Chi, il magazine diretto da Alfonso Signorini, facendo un discorso abbastanza importante.

“Ho trovato la mia anima gemella, ma non vuol dire niente di definitivo. Ho imparato nella vita che nulla è per sempre”, ha riferito l’ex Madre Natura di Ciao Darwin riferendo dosi al cantante del duo Benji e Fede. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa ha confessato la soubrette alla nota rivista.

L’ex Madre Natura di Ciao Darwin parla del fidanzato Federico Rossi

Nulla è per sempre, anche se Paola Di Benedetto spera vivamente che la sua convivenza con Federico Rossi duri per tutta la vita. È la vincitrice del Grande Fratello Vip 4 sa benissimo, dato che la relazione sentimentale con il cantante tempo da ha subìto una battuta d’arresto. “Dopo un periodo di crisi”, ha confessato l’ex Madre Natura di Ciao Darwin al periodico Chi a proposito del suo fidanzato che aveva iniziato a bere irresponsabilmente.

“Mollare la presa era la cosa più facile, ma io ho ascoltato il mio cuore che mi diceva che senza questa persona non potevo andare avanti”, ha dichiarato l’ex gieffina. Ora, per fortuna, i due si sono ritrovati e decidendo di andare a convivere e magari creare una loro famiglia.

Paola Di Benedetto e il suo rapporto con i soldi

Nel corso della lunga intervista per il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Paola Di Benedetto ha fatto un’altra confessione sulla sua vita privata. La vincitrice della quarta edizione del Grande Fratello Vip ha ammesso al giornalista di avere un rapporto un po’ conflittuale con il denaro.

“Papà mi sgrida spesso. Il primo regalo che mi sono fatta? Una borsa di Gucci”, ha dichiarato la fidanza di Federico Rossi che tempo fa ha iniziato a bere più del dovuto. Se ne accorse il padre della soubrette e per tale ragione i due si erano allontanati. Per fortuna ora sono felici e super innamorati come una volta.