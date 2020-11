Isola dei famosi 2021 concorrenti: spuntano i nomi di molti ex volti di Uomini e Donne (FOTO)

In queste ore stanno trapelando molte notizie in merito ai possibili concorrenti che potrebbero prendere parte all’Isola dei famosi 2021. Tra di essi pare ci siano molti volti provenienti da Uomini e Donne.

A sganciare questa notizia bomba è stato l’influencer Amedeo Venza, il quale ha dichiarato che ci sono delle persone che stanno facendo di tutto pur di prendere parte al reality show incentrato sulla sopravvivenza. Tra i papabili membri del cast c’è anche Costantino Vitagliano.

I volti di Uomini e Donne nel cast dell’isola dei famosi 2021

Non sarebbe certamente la prima volta che volti di Uomini e Donne prendano parte a dei reality show. Tutti ricorderanno, ad esempio, Francesco Monte. Ebbene, anche per l’Isola dei famosi 2021 sono trapelate delle interessanti indiscrezioni in merito ai possibili membri del cast. Amedeo ha detto che ci sono alcuni ex tronisti e corteggiatori del programma di Maria De Filippi che si sarebbero candidati per il programma. Essi sono: Giovanna Abate, Lorenzo Riccardi, Sossio Aruta, Andrea Cerioli, Costantino Vitagliano e Angela Nasti.

Ricordiamo che i primi due, Andrea e Angela non hanno mai partecipato ad alcun reality show, né tanto meno a programmi televisivi. Sossio e Costantino, invece, sono più noti ai telespettatori. Il primo ha partecipato a Campioni e in seguito al Grande Fratello Vip. Vitagliano, invece, ha realizzato qualche comparsa in alcuni film e poi è spesso ospite nei salotti di Barbara D’Urso come opinionista. (Continua dopo la foto)

Le indiscrezioni su Can Yaman

Per il momento, però, nessuno dei diretti interessati è intervenuto sulla vicenda e neppure la produzione dell’Isola dei famosi 2021 si è sbilanciata più di tanto. Ad ogni modo, oltre ai volti del programma della De Filippi, in queste ore è stata diffusa anche un’altra indiscrezione che sta entusiasmando molto i telespettatori. Ilary Blasi, che sarà la conduttrice di questa edizione del 2021, pare stia facendo di tutto per riuscire ad inserire nel cast un attore molto famoso e amato, specie dal pubblico femminile.

Stiamo parlando di Can Yaman, protagonista indiscusso di molte serie turche, tra cui quella attualmente in onda in Italia Daydreamer – Le Ali del sogno. I fan, naturalmente, sono andati in visibilio per questo spoiler ma, per avere informazioni più certe, bisognerà attendere le prossime settimane. Il programma dovrebbe cominciare ad aprile, ma bisogna anche capire come si svolgeranno le dinamiche del reality a causa della pandemia ancora in corso nel mondo.