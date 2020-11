Can Yaman a L’Isola dei Famosi come inviato? Francesca Cipriani lancia un appello

Can Yaman prossimo inviato De L’Isola dei Famosi?

Da qualche settimana sul web si sta facendo il toto-nome su chi potrebbe essere il nuovo inviato de L’Isola dei Famosi 2021. Al momento, in pole position, anche se non c’è nulla di ufficiale, è quello di Can Yaman. Quest’ultimo è diventato popolare nel nostro Paese grazie ai suoi ruoli nelle serie tv turche Bitter Sweet – Ingredienti d’amore e DayDreamer – Le Ali del Sogno, attualmente in onda su Canale 5. In tale soap opera l’attore interpreta il ruolo di Can Divit che condivide la scena con la collega Demet Ozdemir.

E proprio il bel 31enne ha conquistato numerosi telespettatori tra cui anche la giunonica Francesca Cipriani. Quest’ultima, qualche giorno fa aveva dichiarato il suo amore per il professionista ed ora, intervenuto nel programma radiofonico di Francesco Fredella a Rtl 102.5 ha lanciato un appello per essere ancora più vicina all’attore. “Io vorrei fare l’inviata con lui! Fare l’opinionista sarebbe bellissimo”, ha dichiarato l’ex Pupa.

Francesca Cipriani vorrebbe fare l’inviata con Yaman

Da giorni non si fa che parlare di Can Yaman e il suo possibile coinvolgimento alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi. A tal proposito, Francesca Cipriani ha approfittato della sua ospitata nel programma di Fredella per lanciare un appello agli autori del reality show. In pratica vorrebbe fare l’invita della prossima edizione insieme all’attore turco. Restando a tema, qualche settimana fa si è parlato molto della denuncia che l’ex gieffina ha ricevuto dal Mago Otelma.

Sulla spinosa vicenda è intervenuto Craig Warwick che l’ha difesa a spada tratta. Ricordiamo che tutti e tre hanno partecipato alla medesima edizione. Intervenuta a Rtl 102.5, l’ex Pupa ha approfittato della situazione per ringraziare il sensitivo per essersi schierato dalla sua parte: “È un carissimo amico, sono contenta davvero di averlo conosciuto”.

Francesca Cipriani annuncia che il suo calendario è stato rinviato al 2021

Intervistata da Francesco Fredella a Rtl 102.5, Francesca Cipriani ha fatto una triste confessione. In pratica, la soubrette abruzzese ha rivelato che un suo calendario senza veli che doveva uscire quest’anno uscirà invece l’anno prossimo a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19.

Ed a proposito della pandemia ancora in corso nel nostro Paese, la ragazza ha detto: “Sono un pochino sottotono perché ho molti amici e parenti che non stanno bene per il Coronavirus.”