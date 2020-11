GF Vip, Selvaggia Roma vuole abbandonare la casa: nella notte prepara la valigia (FOTO)

Ieri sera è stata una serata molto movimentata al GF Vip, specie per Selvaggia Roma. La ragazza, da quanto è entrata in casa, ha sollevato parecchi polveroni. Quello che le si sta ritorcendo contro riguarda Elisabetta e Pierpaolo.

Le due donne, infatti, hanno avuto un acceso diverbio e Pretelli si è schierato dalla parte della showgirl. L’influencer, dunque, ha avuto un crollo ed ha deciso di preparare la valigia per lasciare la casa.

Crollo nervoso di Selvaggia

Quando Selvaggia e Pierpaolo sono tornati tra gli altri coinquilini dopo aver trascorso qualche giorno nel Cucurio, sono scoppiate pesanti discussioni. Nello specifico, Elisabetta non ha affatto gradito alcune considerazioni fatte dalla ragazza. Questo, dunque, ha fatto sorgere dei diverbi. Trovandosi la maggior parte dei coinquilini contro, dunque, l’influencer è scoppiata in lacrime. La ragazza si è messa sul letto ed ha cominciato a piangere.

A dalle manforte in quel momento è stata Stefania Orlando, la quale ha provato a farla ragionare. Selvaggia Roma, però, ha ammesso di aver avuto un crollo nervoso a causa della tensione accumulata in questi primi giorni di permanenza al GF Vip. Successivamente, si è aperta con la coinquilina ed ha manifestato nuovamente la sua posizione e il pensiero che ha della Gregoraci.

La Roma fa la valigia per lasciare il GF Vip

Ad ogni modo, dopo lo sfogo, Stefania ha lasciato la sua interlocutrice da sola. Ebbene, Selvaggia Roma, in preda allo sconforto, ha cominciato a fare la valigia per lasciare la casa del GF Vip. La ragazza non ha proferito parola, si è semplicemente limitata a raccogliere tutte le sue cose presenti in un armadio e le ha messe all’interno del suo trolley. La scena in questione è andata in onda durante la diretta 24 ore su 24 sul canale 55 del digitale terrestre.

In seguito, anche l’influencer Amedeo Venza ha ripreso la vicenda spiegando quali fossero le intenzioni di Selvaggia. Ad ogni modo, almeno per il momento, la ragazza sembra essere ancora tra i protagonisti della casa. In merito alla produzione del reality show, invece, nessuno ha proferito parola in merito. Dunque, non ci resta che attendere le prossime ore per capire se la ragazza cambierà idea e deciderà di continuare a rimanere una concorrente, oppure se varcherà la soglia della porta rossa ed uscirà definitivamente dal gioco.