Il Paradiso delle signore trama 23 novembre: Beatrice trova lavoro a Milano

Lunedì 23 novembre comincerà una nuova settimana di appuntamenti con Il Paradiso delle signore. In tale puntata vedremo che Vittorio apprenderà che Beatrice sia riuscita a trovare lavoro a Milano.

Marcello, invece, farà di tutto per convincere Roberta a cambiare idea in merito alla decisione presa sul suo futuro. Nel frattempo, continueranno gli intrighi e i chiarimenti tra Umberto e Adelaide circa la delicata questione che riguarda Federico.

Trama 23 novembre: Vittorio fa una scoperta su Beatrice

Nella puntata del 23 novembre del Paradiso delle signore vedremo che Stefania sarà sempre più presa di Federico. La nuova Venere farà di tutto per cercare di scoprire il mondo del giovane e per farsi notare da lui. Al grande magazzino, intanto, Marcello scoprirà che Roberta ha rinunciato a partire per Bologna per seguire la professoressa Barone. Il giovane non vuole che la dama metta da parte il suo futuro, per tale motivo, farà di tutto per convincere la sua Pellegrino a cambiare idea. Ci riuscirà?

Intanto, Roberta, dal canto suo, sembrerà molto ferma sulle sue posizioni. Il direttore dello shopping center, invece, verrà a conoscenza di una notizia che riguarda Beatrice. Pietro rivelerà a Vittorio che sua madre sia riuscita a trovare un lavoro a Milano. Si tratta sicuramente di una bella notizia che, tuttavia, farà rimanere molto male Conti. Quest’ultimo non capirà per quale motivo la donna non abbia chiesto il suo aiuto.

Paradiso delle signore: zia Ernesta scopre la verità su Federico

Intanto, al Paradiso delle signore, nell’episodio del 23 novembre, vedremo che i vari protagonisti cominceranno a programmare nel dettaglio il tanto atteso evento sul ciclismo. Gabriella si rivelerà preziosa. Grazie all’aiuto di Agnese e Armando, infatti, la ragazza riuscirà a realizzare dei look perfetti per le donne in bicicletta. Tutto, dunque, sarà pronto per la realizzazione del grande evento, non resterà che avvisare Vittorio.

Su di un altro versante, invece, vedremo che Adelaide e Umberto continueranno a discutere sulla questione di Federico. Il commendatore, però, rassicurerà la contessa dicendole di non avere nessuna intenzione di informare il giovane circa la sua vera paternità. Dopo aver dibattuto a lungo con il cognato, Adelaide andrà da Silvia, La contessa di Sant’Erasmo mortificherà la signora Cattaneo, la quale verrà presa dallo sconforto. A quel punto, non sapendo con chi sfogarsi, la donna proverà a trovare conforto in zia Ernesta e le racconterà la verità su suo figlio.