Oroscopo 20 novembre 2020: Gemelli disattenti, soddisfazioni in arrivo per Pesci

L’Oroscopo del 20 novembre esorta i Gemelli ad essere un po’ più attenti sul lavoro. I Pesci, invece, sono in ripresa e sono in attesa di belle soddisfazioni

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Dopo aver vissuto dei giorni un po’ turbolenti, finalmente ci sarà una ripresa. In amore avrete modo di chiarire, mentre dal punto di vista lavorativo è necessario riordinare un po’ di cose. Forse avete accumulato un po’ troppe scartoffie, meglio mettersi al lavoro quanto prima.

Toro. Oggi potreste essere spiazzati da notizie impreviste. Sia positive, sia negative, farete un po’ di fatica ad adattarvi se esse comportano cambiamenti radicali. L’amore vi darà qualche problema. In questo periodo sentite molto il peso della routine. Urge un cambiamento immediato.

Gemelli. In amore si va verso una graduale ripresa. In campo lavorativo, invece, l’Oroscopo del 20 novembre vi esorta ad essere un po’ più attenti. Ultimamente siete stati distratti e questo ha inciso negativamente sul vostro rendimento. Se non volete evitare problemi, datevi da fare.

Cancro. Ottimo periodo per quanto riguarda le decisioni e le prese di posizione. In amore potrete risolvere delle questioni in sospeso. In amore, invece, è il caso di impegnarvi per cambiare le cose. Se ci sono delle situazioni che non vi rendono sereni, questo è il momento giusto per sbarazzarvene.

Leone. Se avete appena chiuso una relazione sentimentale, non è il caso di rimuginarci sopra. Dal punto di vista lavorativo, invece, potreste avere dei ritardi e dei piccoli intoppi. Cercate di non perdere il controllo, perché c’è chi non aspetta altro che accada questo.

Vergine. In amore sarete attratti dalle persone simili a voi. In questo periodo, il detto gli opposti si attraggono non è assolutamente parte della vostra vita. Nel lavoro, invece, è necessario mettere a punto alcune questioni burocratiche. Non lasciatevi turbare dia piccoli impedimenti.

Previsioni 20 novembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Oggi sarete un po’ freddi nelle relazioni con gli altri. Prestate attenzione ai rapporti di coppia già parzialmente incrinati, perché il partner potrebbe vivere con sofferenza questo vostro modo di essere. Cercate di abbassare le barriere che avete costruito per difendervi. Anche nel lavoro potrebbe esserci qualche malumore.

Scorpione. Vi sentite un po’ in conflitto con gli altri in quanto temete di non essere compresi come vorreste. Il transito, però, è di breve durata, pertanto, non dategli troppo peso. Cercate di non essere troppo reattivi e diretti nel parlare. Attenti alle spese impreviste.

Sagittario. Ottimo momento per quanto riguarda l’amore. Se state pensando di compiere passi importanti, questo è il momento adatto per metterli in pratica. Nel lavoro, invece, potrebbe essere necessario prendere delle decisioni. Valutate con cautela tutti i pro e i contro.

Capricorno. L’Oroscopo del 20 novembre vi pone dinanzi la verità sul vostro io. In questo momento state vivendo un conflitto interiore in quanto sentite di non riuscire a realizzare appieno i vostri desideri. Siate pazienti e non lasciatevi abbattere da qualche rifiuto. Anche nel lavoro, prendetevi questo tempo per riflettere.

Acquario. Oggi potreste avere una certa difficoltà ad esternare i vostri sentimenti. Sarete più inclini, invece, a relazionarvi in amicizia. Siete espansivi e generosi. In campo lavorativo, invece, potreste manifestare insofferenza nel momento in cui vi sentite poco liberi.

Pesci. In questa giornata farete bene se non vi esporrete troppo. Sia in amore sia nel lavoro è meglio mantenere un basso profilo. Nei prossimi giorni vivrete dei momenti molto intensi, pertanto, non lasciatevi turbare da qualche piccola incomprensione odierna. Presto arriveranno soddisfazioni.