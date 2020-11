GF Vip, la confessione di Paolo Brosio sulla fidanzata Marialaura: “Non respirava più”

Paolo Brosio e la sua breve esperienza al Grande Fratello Vip 5

La permanenza di Paolo Brosio all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 è durata pochissimo. Ricordiamo che il giornalista toscano doveva entrare già da settembre insieme agli altri, ma causa positività al Covid-19 è stato ricoverato in ospedale.

Una volta uscito dall’appartamento più spiato d’Italia, l’ex inviato del Tg4 ha raccontato il suo rapporto con la giovanissima fidanzata. Infatti, Marialaura De Vitis è più piccola di lui di ben 42 anni su cui ha confessato un retroscena davvero inatteso. Andiamo a vedere nello specifico cosa ha dichiarato l’ex gieffino sulla donna che ha conquistato il suo cuore.

Il giornalista toscano fidanzato con la 22enne Marialaura De Vitis

La notizia del fidanzamento di Paolo Brosio con una ragazza 40 anni più giovane di lui ha suscitato molto scalpore. La 22enne è una influencer e di chiama Marialaura De Vitis. Il pubblico di Canale 5 ha avuto modo di conoscerla domenica sera perché è stata ospite a Live Non è la D’Urso.

Il rapporto tra lei e l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 sarebbe iniziato solo qualche mese fa, ma il giornalista toscano non ha dubbi: “Sono certo che non è una cosa da poco…”. Nonostante lui è una persona molto credente, una dimostrazione l’ha data al GF Vip pregando, a quanto pare la giovanissima fidanzata non avrebbe alcuna fede spirituale, e l’ex inviato del Tg4 ha spiegato la ragione.

Marialaura De Vitis non è credente: ecco il motivo

A quanto pare, quando Marialaura De Vitis era molto piccola ha perso suo padre in un modo davvero drammatico. Per tale ragione, quello che le è accaduto avrebbe segnato per sempre il suo rapporto con la fede e la religione. In una recentissima intervista, Paolo Brosio parlando della sua dolce metà ha dichiarato: “Ha litigato con la fede perchè a otto anni ha perso il padre…Era andata la mattina a dargli il buongiorno e ha scoperto che non respirava più…Per lei è stato un vero e proprio choc…”.

Ad oggi, l’ex inquilino della casa del Grande Fratello Vip 5 non ha reso noto alcun retroscena piccante sulla sua storia d’amore con la 22enne, con cui avrebbe un flirt caratterizzato da un profondo rispetto reciproco.