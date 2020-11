Rita Pavone nomina Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo sbotta: “Adesso ti rispondo”

Scontro tra Anna e Rita ad All Together Now

Mercoledì sera su Canale 5 è andata in onda il terzo appuntamento di All Together Now. Nel programma musicale condotto da Michelle Hunziker si è consumato uno scontro tra i due giudici Anna Tatangelo e Rita Pavone. Rispetto alle passate edizioni, quella di quest’anno la giuria ha un ruolo fondamentale nella valutazione delle esibizioni dei concorrenti.

Oltre alle due citare prima, in studio ogni settimana sono presenti anche Francesco Renga e J-Ax. In queste prime tre puntate ci sono stati degli scontri spesso anche molto vivaci. Ad esempio, mercoledì ha visto la cantante di Sora visibilmente infastidita per una battuta della collega. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto in studio.

La battuta di Rita Pavone citando Gigi D’Alessio

Uno tra i concorrenti rimasti in gara ad All Together Now è Massimiliano che di esibisce in coppia con la moglie Elena. Dopo aver visto la loro esibizione, i giurati hanno espresso le loro opinioni, ovviamente differenti, dando vita ad un’accesa discussione. In pratica, Rita Pavone voleva che Gli Amabili, nome della coppia, si separassero artisticamente, in modo da proseguire il percorso come solisti.

Anna Tatangelo si è mostrata contraria, infatti li vedrebbe bene nel loro percorso artistico come coppia. A quel punto la prima ha fatto una battuta inattesa menzionando Gigi D’Alessio, dando molto fastidio alla collega frusinate. “Senti parlo alla persona sbagliata, perché anche tu cantavi in coppia”, ha detto la Pavone ridendo.

La reazione di Anna Tatangelo alla battuta della collega

Di fronte a tale battuta, Anna Tatangelo non ha perso tempo a replicare portando la padrona di casa Michelle Hunziker ad intervenire per riportare un po’ di calma in studio. “Allora Rita, adesso ti rispondo per bene. Con tutto il rispetto per il mio ex compagno ognuno ha la sua carriera. Per la separazione nel lato privato sono l’ultima che può parlare, ma qui penso un po’ tutti”, ha detto la cantante di Sora girandosi, sorridendo, verso Francesco Renga.

Anche quest’ultimo ha successivamente confermato visto che anche lui si è separato da Ambra Angiolini dopo oltre un decennio di storia d’amore. Arriverà la replica da parte del cantautore napoletano? Non ci rimane che attendere.