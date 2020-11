Uomini e Donne spoiler oggi: Chiara presenta suo padre a Davide, Riccardo litiga con Armando

Gli spoiler di oggi di Uomini e Donne, venerdì 20 novembre, rivelano che si parlerà molto del trono di Davide. Il ragazzo è uscito sia con Chiara sia con Beatrice. Con quest’ultima, però, non sono mancati dei fraintendimenti.

Riccardo e Armando del trono over, invece, stanno frequentando la stessa ragazza e questo farà nascere non poche discussioni in studio. Sophie, invece, è uscita con Antonio e Matteo e in puntata farà delle eliminazioni.

Spoiler oggi trono classico: Davide “sceglie” Chiara

Nel corso della puntata di oggi di Uomini e Donne ne vedremo delle belle al trono di Davide secondo gli spoiler. In primo luogo, vedremo che il ragazzo dirà di essere uscito sia con Chiara sia con Beatrice. Con la prima ha trascorso momenti molto piacevoli. Ad un certo punto, poi, lei presenterà anche suo padre al tronista, cosa che lascerà senza parole Donadei. Successivamente, invece, verrà mandato in onda il confronto post puntata tra Davide e Beatrice. Il ragazzo dirà di non aver affatto gradito alcuni comportamenti assunti dalla corteggiatrice.

Nello specifico, il giovane ammetterà di star cominciando a credere che la ragazzi si sia montata un po’ troppo la testa. Dato che sta ricevendo molti consensi da parte del pubblico, infatti, starebbe cominciando a diventare un personaggio. Beatrice rimarrà molto male per le accuse di Davide e, dopo il confronto, si lascerà andare ad uno sfogo con la redazione. In tale occasione, dirà di essere molto presa dal tronista e scoppierà a piangere.

Liti a Uomini e Donne tra gli over

Il dibattito proseguirà anche al centro dello studio e, nel momento in cui Maria chiederà al tronista con chi vuole ballare, lui sceglierà Chiara. Sophie, invece, dirà di essersi trovata molto bene con Antonio e Matteo. Durante la puntata di oggi di Uomini e Donne, però, gli spoiler ci svelano che la ragazza eliminerà Nicolò, Federico e Marco. Quest’ultimo, però, prima di andare via, porgerà un regalo alla dama. Si tratta di una bottiglia di vino e un pacchettino.

Passando al trono over, invece, il personaggio che non è stato ancora tirato in ballo è Riccardo Guarnieri, il quale spiegherà le sue vicende amorose. L’ex di Ida Platano e Armando avranno uno screzio abbastanza acceso in quanto entrambi stanno frequentando la stessa donna. La discussione si protrarrà per diverso tempo ma, al termine del dibattito, Guarnieri deciderà di continuare nella conoscenza della donna.