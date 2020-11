Paola Caruso sulla madre biologica Imma: “Aveva bisogno di soldi. Non era amore puro” (VIDEO)

Paola Caruso getta ombre sulla madre biologica

Un paio d’anni fa la storia personale di Paola Caruso aveva appassionato milioni di telespettatori. All’epoca, è stata più volte ospite nei programmi di Barbara D’Urso per trovare la madre biologica. Ancora abbiamo impresse nella mente le immagini dell’ex Bonas di Avanti un altro a Live Non è la D’Urso mentre piange in ascensore quando scopre di essere figlia di Imma.

A distanza di diversi mesi in che rapporti sono la soubrette calabrese è la donna che l’ha messa al mondo? Stando alle dichiarazioni della diretta interessata non sono proprio dei migliori. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto tra le due.

Lo sfogo dell’ex Bonas di Avanti un altro su Imma

Nel nuovo numero in edicola del noto magazine Diva e Donna, Paola Caruso ha parlato male sulla madre biologica. Secondo l’ex Bonas di Avanti un altro, infatti, la signora Imma non proverebbe un amore puro nei suoi confronti ed ha anche aggiunto che la donna aveva bisogno di denaro.

“Imma? L’ho conosciuta, mi ha fatto piacere. Allo stesso tempo dico: dove sei stata per trentacinque anni puoi continuare a stare. La mia vera mamma è una, Wanda. Vale anche per il padre. Quello biologico mi ha generato, ma non me ne frega niente”, ha dichiarato l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi. Affermazioni molto forti che fi certo faranno discutere molto. (Continua dopo il video)

La risposta tanto attesa è arrivata: Imma è la mamma di Paola Caruso!!!

E noi abbiamo il cuore pieno di gioia#noneladurso@carmelitadurso pic.twitter.com/UfDvNpgxPk — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) April 17, 2019

Imma l’ha cercata perché aveva bisogno di denaro?

Ma lo sfogo di Paola Caruso nei confronti della madre biologica non è finito qui. Tra le pagine del periodico Diva e Donna, la cavallerizza calabrese ha detto che ha continuato a vederla, ma si è resa conto che il suo non era l’amore puro di una madre. Nonostante la capisce perché oramai ha la sua vita e altri due figli.

“Mi ha ferito piuttosto altro. Sono stata accusata che era tutto finto, che c’eravamo messe d’accordo. Lei lo sapeva già di essere mia madre, prima del test. È stata lei a cercarmi. Ha voluto farlo sapere dalla d’Urso. Ho appreso poi che aveva bisogno di soldi”, ha tuonato l’opinionista di Barbara D’Urso. Arriverà la replica da parte della donna? Dopo tali dichiarazioni, il popolo del web si è domandato per quale ragione la Caruso litiga con tutte le persone che le stanno vicino.