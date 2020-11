Elisa Isoardi senza freni: “Sono pazza di lui, la moglie lo sa benissimo”

Elisa Isoardi nega di avere un flirt con Raimondo Todaro

Dopo essere stati eliminati, in vista della semifinale di Ballando con le Stelle 15, Elisa Isoardi e Raimondo Todaro sono stati ripescati. In queste ultime settimane tutti si sono accorti che tra l’ex conduttrice de La prova del cuoco e il danzatore siciliano si è instaurato un particolare feeling.

Tuttavia, chiamati in causa i diretti interessati hanno sempre smentito di avere un flirt. A sorpresa, in diretta televisiva, la professionista piemontese si è lasciata sfuggire una rivelazione sui suoi sentimenti per un altro ballerino. Di chi si tratta? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutte le informazioni dettagliate.

La conduttrice piemontese città di Tullio Solenghi

Dopo aver visto il feeling che si è creato sia sul palcoscenico di Ballando con le Stelle che fuori, in tanti erano convinti che tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro ci fosse del sentimento. A grande sorpresa, invece, i due professionisti hanno sempre smentito e negato le indiscrezioni su una loro possibile relazione sentimentale.

In diretta televisiva a Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, l’ex padrona di casa de La prova del cuoco si è lasciata sfuggire una dichiarazione piccante su un altro danzatore presente al talent di Milly Carlucci, ovvero Tullio Solenghi. Ricordiamo che anche quest’ultimo è un partecipante del programma del sabato sera di Rai Uno condotto da Milly Carlucci.

Elisa Isoardi si confessa a Oggi è un altro giorno

Intervenuta a Oggi è un altro giorno, Elisa Isoardi ha dichiarato: “Devo dirlo Tullio mi piace da matti, sono innamorata di lui e anche la moglie lo sa, dunque siamo a posto”. In questo modo ha glissato sul suo rapporto con Raimondo Todaro. Nonostante i due partecipanti di Ballando con le Stelle siano stati fotografati in atteggiamenti intimi e su Instagram si siano fatti vedere insieme, ancora una volta la professionista piemontese è riuscita a non parlare su cosa c’è veramente tra lei e il ballerino siciliano. Ricordiamo che entrambi sono single.

La conduttrice ha chiuso definitivamente la sua storia d’amore con Alessandro Di Paolo, mentre il danzatore si è separato dalla moglie, ovvero la collega Francesca Tocca. Tra i due scoppierà la scintilla oppure rimarranno solamente amici? Non rimane che attendere.