Uomini e Donne, anticipazioni 20 novembre 2020: vecchi rancori tra Armando e Riccardo

Quinto ed ultimo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Volge al termine la programmazione settimanale di Uomini e Donne, il popolare dating show ideato e presentato da Maria De Filippi. Ricordiamo che il format Mediaset in onda alle 14.45 è arrivato alla 25esima stagione. In più, la professionista pavese ha adottato nuove regole per il di stanziamento dovuto al Coronavirus.

I numerosi telespettatori di Canale 5 avranno modo, dopo la soap opera spagnola Una Vita di vedere un altro episodio, il quinto ed ultimo settimanale, dedicato anche stavolta al Trono classico e al parterre senior. Cosa accadrà nello studio 6 dell’Elios in Roma? Per tutti gli spoiler dettagliati concessi da Il Vicolo delle News vi consigliamo di leggere l’intero articolo.

Trono over: Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato litigano

Le anticipazioni della puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne, dicono che Giulia oltre che con Riccardo Guarnieri è escita e si sente anche con Armando Incarnato. Anche se i due avranno una forte discussione, decideranno lo stesso di continuare la frequentazione.

La 18enne Sophie in settimana è uscita con Antonio e Matteo, mentre ha deciso di eliminare icirteggiatori Marco, Nicolò e Federico. E proprio il primo le lascerà un pensiero: una bottiglia di vino e qualcosa di incartato che non si è saputo cosa fosse.

Chiara presenta suo padre a Davide

Gli spoiler della puntata odierna di Uomini e Donne, in onda alle 14.45 su Canale 5, rivelano anche che Davide ha realizzato una esterna con Chiara. È stata quest’ultima ad organizzarla ed i due appaiono abbastanza complici. La ragazza, inoltre, gli gli ha presentato suo padre grazie ad una videochiamata. Mentre, con Beatrice si è irritato molto dopo la scorsa registrazione in cui ha chiesto di incontrarsi, perchè lei in puntata aveva riferito di non aver pensato a lui.

La corteggiatrice ha provato a spiegare che non intendeva dire quello, ma che se continuava ad avvicinarsi così tanto a Chiara si sarebbe chiusa per tutelarsi. Il tronista l’ha accusata di fare tanto il personaggio e la fenomena sul suo account IG. Dopo l’esterna la ragazza si è sfogata, scoppiando pure a piangere. In più ha detto che pensa sempre a lui e ci tiene tanto. Alla fine Davide deciderà di ballare con Chiara.