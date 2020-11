Flavio Briatore contro i virologi: “Continuano a spaventare la gente”

Flavio Briatore se la prende col Governo

Oltre ad essere stato più volte menzionato all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 dalla sua ex moglie Elisabetta Gregoraci, Flavio Briatore è tornato al centro dell’attenzione mediatica per un’altra vicenda. Il noto imprenditore ha espresso un suo nuovo giudizio in merito all’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus.

Durante il suo sfogo ha attaccato l’attuale Esecutivo per le misure prese e i virologi per aver diffuso il terrore tra la popolazione. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa ha dichiarato scatenando una serie di polemiche sui vari social media.

Flavio Briatore contro i virologi

Senza ombra di dubbio da nove mesi a questa parte l’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus è uno degli argomenti che vengono più affrontati. Una tematica che sta molto a cuore a Flavio Briatore. Infatti, a causa di tale pandemia ha dovuto rispettare le normative vigenti chiudendo alcuni dei suoi prestigiosi locali. Ad esempio, la scorsa estate ha chiuso i battenti il famoso Billionaire di Porto Cervo dove erano risultati numerosi contagi, tra cui anche lui.

Negli scorsi mesi l’ex manager della Formula 1, dal virus, ha più volte attaccato l’attuale Esecutivo giallorosso per le misure prese. In questa occasione l’imprenditore ha detto cosa secondo lui bisognerebbe fare per far fronte all’emergenza, a partire dalla comunicazione dei media alla popolazione italiana.

Lo sfogo del noto imprenditore

Un Flavio Briatore particolarmente arrabbiato si è sfogato in questo modo: “Non si può chiudere tutto, poi riaprire a Ferragosto, poi richiudere tutto e riaprire a Natale. La debolezza e la paura oggi tengono insieme tutto. La debolezza, perché in politica non abbiamo una figura-guida forte in Italia. E la paura perché il virus c’è ma i media, voi giornalisti e tutti questi virologi, che poi molti non sono virologi, alimentate la paura. Bisognerebbe anche dire che di virus si guarisce”.

In tanti sul web e sui vari social network hanno aspramente criticato l’ex marito di Elisabetta Gregoraci per la sua posizione in merito alla pandemia e per non aver rispettato delle misure di sicurezza durante la scorsa estate al Billionaire. Ricordiamo, infatti, che in quel locale oltre 50 suoi dipendenti sono risultati positivi al virus. Una presa di posizione, quella di Briatore, che sicuramente farà parlare per diversi giorni.